Catania Università: Convegno “Evoluzione della criminalità organizzata e nuove strategie di contrasto”

Condividi questo articolo?

Evoluzione della criminalità organizzata e nuove strategie di contrasto

Al dipartimento di Economia e Impresa una giornata di studi in memoria del maresciallo Alfredo Agosta

Pubblicità

Martedì 18 marzo, a partire dalle 10, nell’aula magna del Palazzo delle Scienze dell’Università di Catania (corso Italia 55), si terrà il convegno “Criminalità Organizzata ieri e oggi”, un evento dedicato alla memoria del Maresciallo dei Carabinieri Alfredo Agosta, vittima della lotta alla criminalità organizzata.

Pubblicità

Il convegno è organizzato nell’ambito del progetto GRINS (Growth, Innovation and Sustainability), incentrato su tematiche di crescita, innovazione e sostenibilità, ponendo particolare attenzione al ruolo delle istituzioni e delle imprese nel contrasto alle attività illegali e nella promozione di uno sviluppo economico sano e sostenibile, e promosso dai professori Marco Romano e Salvatore Nicotra, docenti del corso di Economia e Gestione delle Imprese del corso di laurea in Economia aziendale.

L’iniziativa, che sarà aperta dai saluti istituzionali del rettore Francesco Priolo, del presidente dell’Associazione nazionale antimafia “Alfredo Agosta” Carmelo La Rosa, del presidente del Tribunale Francesco Mannino e del prefetto Maria Carmela Librizzi, rappresenta un’importante occasione di riflessione sull’evoluzione della criminalità organizzata, in particolare per gli studenti del Dei e per tutti coloro che vogliono approfondire il tema della criminalità organizzata, guardando al suo impatto sulla società, alle strategie di contrasto adottate nel tempo, alle nuove sfide per le istituzioni e la società civile.

L’incontro, moderato dal giornalista Mario Barresi, proseguirà con la presentazione del progetto GRINS, da parte del prof. Roberto Cellini, direttore del Dei e Spoke Leader del progetto, con l’introduzione del dott. Giuseppe Agosta e con gli interventi del Generale di Brigata Salvatore Altavilla, comandante provinciale dei Carabinieri di Catania e del procuratore della Repubblica di Catania Francesco Curcio.