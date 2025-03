Catania. La Poetica Produzioni di nuovo in scena con l’inedito musical “La città delle Amazzoni”

Condividi questo articolo?

Dopo settimane di audizioni sono iniziate le prove dell’atteso spettacolo “La città delle Amazzoni”, il nuovo e inedito musical prodotto da Poetica Produzioni, con le musiche originali di Franco Lazzaro e Airam e le liriche e la drammaturgia, anch’esse originali, di Andrea Tomaselli.

“È il nostro ‘lavoro dei lavori’- dichiara emozionato Alessandro Incognito, direttore artistico di Poetica Produzioni e regista dello ed spettacolo- “La città delle Amazzoni” in prima nazionale dall’8 all’11 maggio al Teatro Ambasciatori, è un’opera maturata nel tempo, con gli autori impegnati nella puntigliosa scrittura delle musiche e della loro orchestrazione, delle liriche, la stesura del copione e una attenta e rigorosa scelta del cast”. Una storia di amore e guerra che trasporta gli spettatori in una mitica ed epica antica Grecia, per vivere le passioni e lo scontro tra il fiero ed orgoglioso popolo delle Amazzoni ed il Popolo del Mare.

“È uno spettacolo dal grande impatto emotivo, musicale e visivo – spiega Alessandro Incognito, reduce dal successo di ‘Dracula’ e de ‘I Promessi Sposi’ – che affronta diverse tematiche molto vicine alla sensibilità del pubblico e dove le donne, con la loro forza e tenacia, sono le protagoniste assolute. Tanti i colpi di scena che sono sicuro faranno innamorare, anche stavolta, il pubblico che in questi dieci anni di spettacoli ci ha sempre seguito”.

L’intera produzione, dal cast artistico a quello tecnico – tiene a sottolineare Alessandro Incognito – si avvale solo ed esclusivamente di professionisti siciliani, con l’obiettivo ben definito di diffondere e far conoscere in tutta Italia il talento artistico e creativo della Sicilia.

La direzione del coro è affidata a Lilla Costarelli, mentre le coreografie sono di Erika Spagnolo.