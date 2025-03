Catania. Elogio dell’errore, Gianrico Carofiglio incontra gli allievi della Ssc

Condividi questo articolo?

Giovedì pomeriggio lo scrittore pugliese a Villa San Saverio per il secondo incontro degli “Inspiration Days”

Lo scrittore barese Gianrico Carofiglio, ‘padre’ di apprezzati personaggi letterari come il maresciallo dei Carabinieri Pietro Fenoglio e l’avvocato Guido Guerrieri, autore del recente saggio “Elogio dell’ignoranza e dell’errore”, sarà l’ospite del prossimo appuntamento degli “Inspiration Days” della Scuola Superiore di Catania. L’evento è promosso nell’ambito del progetto SAFI3 – Sinergie per orientare e promuovere un’Alta Formazione Innovativa, Interdisciplinare, Internazionale.

Pubblicità

Giovedì 27 marzo alle 15, nell’ex Cappella di Villa San Saverio (via Valdisavoia 9), Carofiglio, ex magistrato specializzato in indagini sulla criminalità organizzata e senatore della Repubblica dal 2008 al 2013, incontrerà gli allievi e le allieve della Scuola di eccellenza dell’Università di Catania conversando sul tema “Gli errori rendono amabili”.

Pubblicità

«Il primo significato della frase – spiega lo scrittore pugliese, che può vantare oltre sei milioni di copie vendute in tutto il mondo – è che gli errori ci umanizzano, ci rendono simpatici agli altri esattamente come l’avere sempre ragione ci rende piuttosto odiosi. Il significato più profondo però è che gli errori ci rendono amabili con noi stessi. Significa che accettare l’idea che sbagliare non è una catastrofe ma un passaggio fondamentale del processo di apprendimento, di soluzione dei problemi, di cambiamento del mondo, costituisce una forma di pacificazione con noi stessi. Il riconoscere presunti difetti e zone d’ombra è un passaggio fondamentale per quella che Jung chiama integrazione. Un modo per diventare persone migliori».

Carofiglio sarà introdotto dal presidente della Ssc Daniele Malfitana e presentato dall’allieva Gaia Giarracca.