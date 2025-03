Catania. “Due chef in terrazza” al Grand Hotel Faraglioni di Aci Trezza

Condividi questo articolo?

Gli chef Simone Strano e Mario Casu insieme alla scoperta del territorio

Una serata all’insegna del territorio siciliano quella che il Grand Hotel Faraglioni di Aci Trezza, affascinante borgata marinara del comune di Aci Castello (CT), ospiterà il prossimo 24 marzo con l’evento “Due Chef in Terrazza“, una cena ad opera di due chef, Simone Strano e Mario Casu, che della valorizzazione della propria terra si fanno da sempre promotori. Per l’occasione, gli chef daranno vita a un’esperienza culinaria che celebra i sapori autentici della Sicilia, la stagionalità dei prodotti e l’amore per la cucina locale.

Da un lato, Simone Strano, executive chef del Grand Hotel Faraglioni, che ha fatto della valorizzazione del territorio la sua missione, fin dai suoi esordi quando, insieme agli amici e colleghi Giuseppe Raciti, Giuseppe Torrisi e Giovanni Grasso, fondò “Chef con la coppola”, una scuola di cucina alle pendici dell’Etna che ha come obiettivo primario quello di esaltare il territorio siciliano attraverso piatti che raccontano la sua storia e la sua ricchezza gastronomica.

Dall’altro lato, Mario Casu che con Casu Osteria Contemporanea a Giarre ha fatto del territorio il cuore pulsante della sua cucina. La sua proposta culinaria, infatti, si distingue per la semplicità e l’autenticità dei sapori, privilegiando prodotti stagionali e locali, con l’intento di sostenere l’economia delle piccole realtà siciliane.

A rendere ancor più speciale questa serata sarà la location: la terrazza invernale del Grand Hotel Faraglioni, recentemente rinnovata con splendide vetrate panoramiche, offre una vista spettacolare sui Faraglioni di Aci Trezza. Lo spazio, caratterizzato da un design raffinato con predominanza del blu scuro che richiama il colore del mare antistante, rappresenta un continuum tra la bellezza del paesaggio esterno e l’eleganza della struttura.

La cena sarà impreziosita dai vini delle Cantine Murgo 1860 che accompagneranno i piatti proposti dai due chef, completando l’esperienza sensoriale con il meglio della produzione vinicola etnea.

Una serata imperdibile che rappresenta non solo l’incontro tra due grandi chef, ma anche un omaggio alla bellezza e alle ricchezze della Sicilia, attraverso il cibo, il vino e il paesaggio.

La cena, il cui costo comprensivo di bevande è di 70 euro a persona, si svolgerà a partire dalle 20 e sarà accessibile previa prenotazione che potrà essere effettuata chiamando lo 095 277463 o il 345 0805081.