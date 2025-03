Catania: “Conoscere gli ITS Academy affrontando la sfida del 4+2”

Condividi questo articolo?

Tre giorni di studi, di confronto e di dialogo per “Conoscere gli ITS Academy affrontando la sfida del 4+2”. Un appuntamento consolidato per il corso di formazione residenziale dedicato a Dirigenti Scolastici, Docenti e Formatori provenienti da tutta la Sicilia.

Ad aprire i lavori la dirigente del “Duca degli Abruzzi di Catania”, Direttore dell’I.T.S. Academy di Catania, Cavaliere della Repubblica, presidente della Rete Resil (Rete Nazionale delle Scuole di Logistica) e presidente “The International Propeller Clubs – Ports of Catania & Southeastern Sicily” Brigida Morsellino: “Incontri come questo rappresentano un “ponte” simbolico tra il passato e la nostra visione del futuro con i corsi che generano sempre maggior interesse e grande affluenza verso centinaia di ragazzi che vogliono scommettere sul proprio avvenire. Parlare di innovazione, quindi, è fondamentale e noi saremo a Verona presenti alla Fiera Internazionale della Logistica, con oltre cento ragazzi, per mostrare all’intero Sistema Italia l’applicazione pratica dei nostri laboratori: realtà portuale e aeroportuale applicata alla logistica”.

Nel corso della tre giorni sono stati trattati tantissimi argomenti tra cui “Corsi e Profili ITS Mobilità e Trasporti”, “Strumenti operativi per supportare studenti e famiglie alla prosecuzione degli studi nei percorsi ITS”, “gli ITS e il Mondo del Lavoro”, “la selezione dei percorsi formativi”, “Percorsi IEFP e ITS Academy”. Una visione a 360° delle opportunità della filiera tecnologico professionale con riferimenti normativi e progettazione didattica.