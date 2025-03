Cadetti I.T.S. Academy di Catania e dell’istituto “Duca degli Abruzzi” partecipano alla Quarta Edizione di LetExpo

Condividi questo articolo?

Cadetti dell’I.T.S. Academy di Catania e studenti dell’istituto “Duca degli Abruzzi” partecipano alla Quarta Edizione di LetExpo (Salone della Logista Sostenibile). Un appuntamento consolidato, organizzato da ALIS Service in collaborazione con Veronafiere, dove ragazzi e ragazze in divisa stanno dimostrando competenza, voglia di mettersi in gioco e grande professionalità davanti ai rappresentanti delle grandi aziende, delle istituzioni ed a tutti i soggetti legati all’universo della sostenibilità ambientale, economica e sociale.

“Parliamo di un evento di respiro nazionale ed internazionale su tematiche di vitale importanza come i trasporti, la logistica ed i servizi alle imprese, con attenzione alle attuali dinamiche geopolitiche e alla sostenibilità ambientale, economica e sociale – spiega la dirigente del “Duca degli Abruzzi di Catania”, Direttore dell’I.T.S. Academy di Catania, Cavaliere della Repubblica, presidente della Rete Resil (Rete Nazionale delle Scuole di Logistica) e presidente “The International Propeller Clubs – Ports of Catania & Southeastern Sicily” Brigida Morsellino – il nostro rapporto con Alis si consolida ulteriormente e di questo bisogna ringraziare la famiglia Grimaldi e tutti coloro che, nei rispettivi settori della logistica e dei servizi, sostengono il nostro progetto didattico e di formazione per tanti ragazzi. Stiamo partecipando attivamente a conferenze e workshop, anche con i ministri e gli altri rappresentanti della politica nazionale -prosegue Morsellino -. Questo ovviamente non fa che spronarci a dare sempre il massimo in un contesto, che guarda costantemente al futuro”.

Operare affinchè i giovani possano inserirsi, il prima possibile, nel mondo del lavoro e possano così fare esperienze adeguate ai profili in uscita nel cuore di una manifestazione che si conferma come punto di riferimento e confronto – nazionale e internazionale – per aziende, istituzioni e scuole.

“La logistica è un contesto che richiede profili diversificati e di grande professionalità. Un mondo in cui i giovani possono impegnarsi e scommettere nel proprio domani – sottolinea il presidente dell’ITS di Catania Prof. Ing. Antonio Scamardella- per noi è un grande onore far parte di una realtà così importante in cui nostri cadetti raccolgono importanti scommesse professionali. Da anni l’I.T.S. Academy di Catania forma profili di grande rilevanza; noi stiamo facendo un grande lavoro e i numeri raggiunti finora ci stanno dando ragione”.