Cadetti I.T.S. Academy di Catania dell’istituto “Duca degli Abruzzi” alla Quarta Edizione di LetExpo

Un bilancio estremamente positivo con i cadetti dell’I.T.S. Academy di Catania e dell’istituto “Duca degli Abruzzi” assoluti protagonisti della quarta edizione di LetExpo, l’evento di riferimento per il settore della logistica, dei trasporti e dell’intermodalità sostenibile. Una manifestazione che si conferma davanti ai media con una grande partecipazione di aziende, istituzioni e professionisti del settore.

Nel corso della conferenza di chiusura non poteva mancare la tradizionale foto con il Presidente di Alis Guido Grimaldi, il Ministro per le Riforme e la Semplificazione Maria Elisabetta Alberti Casellati e il Ministro per gli affari europei e il PNRR Tommaso Foti che si sono congratulati con “studenti e cadetti in blu” e con la stessa dirigente e direttore Brigida Morsellino.

“Torniamo a casa facendo tesoro di un evento che si conferma come un punto di riferimento a livello nazionale e internazionale, con una grande partecipazione di aziende, di istituzioni e naturalmente di scuole e accademie. I nostri ragazzi vengono preparati attentamente per poter affrontare le sfide e le opportunità legate alla sostenibilità ambientale, economica e sociale nel settore della logistica. Siamo consapevoli – continua la dirigente del “Duca degli Abruzzi” e Direttore dell’I.T.S. Academy di Catania – della complessità di un comparto di vitale importanza per l’intera economia europea e mondiale e dove tantissime aziende pretendono delle figure professionali estremamente competenti e preparate”.

“LetExpo” di Verona rappresenta la più grande fiera in Italia dedicata al sistema del trasporto e della logistica sostenibile del futuro. Un focus per le strategie e le politiche di incentivazione discusse anche nel corso del panel, condotto dalla stessa Morsellino e dal vicepresidente dell’I.T.S. Academy di Catania Tiziano Minuti, dal titolo “Punti di forza e punti di debolezza nel rapporto tra mondo del lavoro e della formazione”.

“Ci focalizziamo volutamente su un percorso tecnico altamente specializzato che si confronta costantemente con i grandi temi di attualità, tra cui la transizione ecologica e le nuove tecnologie per il trasporto sostenibile – dichiara il presidente dell’I.T.S. Academy di Catania Prof. Ing. Antonio Scamardella – politiche attive incentrate sul futuro del trasporto e della logistica con una formazione in continua evoluzione come richiesto, con sempre maggior frequenza, dalle imprese”.