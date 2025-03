Biblioteca Navarria Crifò: domani, venerdì 21 marzo a Catania “Navarria & Benincasa Duo in Concerto”

Condividi questo articolo?

Nella sala consultazione della biblioteca sita a Catania in via Naumachia 18/a il duo si esibirà per i dieci anni dell’inaugurazione

Avrà luogo domani, venerdì 21 marzo 2024 alle ore 18.30 nella sala consultazione della Biblioteca Navarria Crifò (via Naumachia 18/a, Catania), l’evento “Navarria & Benincasa Duo in Concerto”.

In occasione del decimo anniversario dell’inaugurazione, per la prima volta in concerto Isabella Navarria e Luigi Benincasa propongono un repertorio variegato che spazia dal jazz alla popular music, per celebrare i primi dieci anni di attività della nostra biblioteca, nata nel 2015 nei locali della Chiesa Evangelica Valdese di Catania per iniziativa dell’associazione “Professor Salvatore Navarria”.

Isabella Navarria (Voce),

classe 1996, si laurea in canto jazz al conservatorio “A. Boito”

di Parma (triennale) e al conservatorio “G.B. Martini” di Bologna (magistrale),

fa parte della Big Band del conservatorio di Bologna diretto dal maestro Michele Corcella.

Ha perfezionato la sua formazione partecipando a masterclass su Composizione, Improvvisazione e Interazione tenuti dai maestri Keith Waters e Brian Lavy al conservatorio di Bologna.

Partecipa a vari concerti organizzati dai maestri Roberto Bonati e Alberto Tacchini, al “Parma Jazz Frontiere Festival” con l’orchestra “Chironomic Orchestra” diretta dal maestro R. Bonati, pubblicato nel disco “Whirling Leaves”.

Collabora con il maestro Teo Ciaravella e con il pianista Salvatore Bonafede partecipando a festival nazionali e internazionali in varie formazioni.

Luigi Benincasa (Pianoforte e Chitarra),

è un musicista eclettico e appassionato.

Il suo percorso è caratterizzato da una profonda ricerca sonora e da un forte legame con la musica tradizionale siciliana, che rielabora in chiave personale.

Attivo sia in ambito live che in studio, ha sviluppato uno stile distintivo che fonde diverse influenze.