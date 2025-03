Belpasso decide di investire concretamente per migliorare i servizi all’infanzia e dare un’opportunità

Condividi questo articolo?

“Secondo una recente ricerca di Openpolis, la Sicilia è tra le regioni con la minore offerta di asili nido e i dati sull’occupazione femminile non sono certo incoraggianti.

Non è un segreto: senza servizi per l’infanzia efficienti, tante madri sono costrette a rinunciare al lavoro o a fare i salti mortali per conciliare famiglia e carriera.

Ecco perché a Belpasso non siamo rimasti a guardare. Abbiamo deciso di investire concretamente per migliorare i servizi all’infanzia e dare un’opportunità in più alle famiglie del nostro territorio.

Sono già partiti i lavori per la costruzione di due asili nido: uno nel centro urbano di Belpasso, alle spalle del Municipio, che ospiterà fino a 60 bambini. L’altro nella frazione di Piano Tavola, in piazza Pertini, con una capienza di 36 posti.

Questi due progetti non sono solo edifici: sono risposte concrete alle esigenze delle famiglie, servizi attesi da decenni, strumenti per migliorare la gestione della famiglia e del lavoro, un passo in avanti per rendere Belpasso un comune sempre più a misura di cittadino.

Sappiamo che non sarà Belpasso a risolvere il gap occupazionale femminile in Italia, ma sicuramente il cambiamento comincia anche da qui.

Continueremo a lavorare per una Belpasso che metta al centro i bambini, la scuola, le famiglie; creando nuove opportunità per tutti”, lo dichiara il sindaco di Belpasso Carlo Caputo.

I due asili nido sono finanziati con fondi del Pnrr: 1.440.000 euro per la struttura da 60 posti, e 864.000 euro per quella da 36 posti