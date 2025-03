Attivati Punti Facilitazione Digitale del gal a Randazzo e Santa Domenica di Vittoria

Condividi questo articolo?

Prosegue l’ambizioso progetto “L’era del digitale”, promosso dal Gal Terre dell’Etna e dell’Alcantara, con l’inaugurazione di nuovi Punti di Facilitazione Digitale a Randazzo e Santa Domenica Vittoria. L’iniziativa mira a colmare il divario digitale e a fornire un supporto duraturo ai cittadini nell’utilizzo delle tecnologie.

All’inaugurazione del front office di Randazzo erano presenti la terna commissariale del Comune, composta dal viceprefetto Alfonsa Calio, dott. Cosimo Gambadauro, viceprefetto aggiunto, Isabella Giusto, funzionario economico-finanziario, il presidente del Gal, Ignazio Puglisi, il coordinatore dei facilitatori e responsabile del progetto, Claudio Guzzetta e gli ingegneri Alessandro La Monaca, sovraordinato tecnico e Giuseppe Parrinello responsabile transizione digitale. Il viceprefetto Alfonsa Calio’ ha sottolineato l’importanza del servizio per i cittadini randazzesi, evidenziando la necessità di contrastare l’analfabetismo digitale e di fornire un valido supporto per l’utilizzo di servizi online.

“Per i cittadini randazzesi l’apertura di questo punto di facilitazione digitale è molto importante poiché il progetto nasce proprio per contrastare l’analfabetismo digitale che si è riscontrato con una percentuale molto alta; un servizio, dunque, rivolto a tutta la cittadinanza che consentirà anche alle persone anziane di trovare un supporto per effettuare lo Spid, l’accesso al fascicolo sanitario, in generale per usufruire di numerosi servizi digitali”. Isabella Giusto, funzionario economico-finanziario, ha ribadito l’importanza di digitalizzare i servizi della pubblica amministrazione, in linea con le direttive dell’Unione Europea, e ha ringraziato il Gal e il Dipartimento per la trasformazione digitale per aver reso possibile l’apertura del punto di facilitazione. Cosimo Gambadauro, viceprefetto aggiunto, ha evidenziato come la digitalizzazione sia un obiettivo primario per tutte le pubbliche amministrazioni, in quanto strumento per accelerare i procedimenti amministrativi.

Anche il sindaco di Santa Domenica Vittoria, Nunzio Spartà, ha espresso la sua soddisfazione per l’apertura del punto di facilitazione, sottolineando l’importanza del servizio per i cittadini del suo comune.