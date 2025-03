Condividi questo articolo?

Arriva in radio “Blu” il singolo inedito di Reva, brano duro e sincero già disponibile in digitale su tutte le piattaforme e gli store (Hoop Music / Virgin Music Group).

“Blu” nasce come un viaggio attraverso le emozioni complesse di una relazione difficile con lo scopo di riuscire a trasmettere dolore, vulnerabilità, riflessione e conflitto. Una delle tematiche centrali, se non la più importante, è sicuramente quella del dolore emotivo associato ad un momento di intimità dove tutti noi possiamo immedesimarci in una situazione di iniziale libertà che sfocia poi in solitudine e difficoltà nel comunicare i propri sentimenti. Nel ritornello una sorta di accettazione del dolore, soprattutto come parte della vita in generale, proprio partendo dalle esperienze che facciamo, come questa. L’intenzione è far capire che lo scopo, la soluzione, sono esattamente quelli di avere un faccia a faccia col dolore prima di lasciarlo andare. “Blu” vuole distinguersi come un’espressione di profonde emozioni che spesso non siamo in grado di riordinare e che danno vita proprio al termine “Blu”, non solo come colore ma come metafora, evocando l’idea di “Feeling blue” come stato d’animo triste e malinconico ma anche passionale.

«Il nuovo singolo per me è stato una vera e propria novità e una sfida, ho sempre trovato difficoltà ad esprimere la mia emotività e scrivere è un grande lavoro anche di vulnerabilità che ho sempre rimandato. Non sono mai voluta cadere in temi banali, ma alla fine attenersi alla quotidianità e alle esperienze che tutti facciamo è sicuramente un grande inizio e non è mai banale. Con il tempo – afferma Reva – il mio obiettivo sarà quello di riuscire a variare sonorità, scrittura e profondità. “Blu” nasce in realtà in inglese, ma il tema è sempre stato chiaro, un blues che potesse parlare dell’effettivo sentirsi “Blu”, sentire malinconia, passione e caos. Comunicare e cercare libertà in una relazione che non ci appaga ma di cui allo stesso tempo non possiamo fare a meno, alla quale inevitabilmente torniamo. Almeno una volta nella vita ci ritroviamo tutti nella condizione di dover scegliere, con annessi paradossi e contraddizioni, nonostante questo il concetto di libertà non manca mai.»

Reva, Valentina Di Iulio all’anagrafe, nasce il 10 febbraio 2001, in provincia dell’Aquila e cresce a Roma. Ha sempre trovato nella musica il suo rifugio e la sua forma di espressione. Cresciuta in un ambiente dove le note riempivano l’aria e le canzoni raccontavano storie, ha sviluppato inizialmente una profonda passione per la danza che si è tramutata col tempo in passione per il canto. La sua voce versatile e riconoscibile, unita a testi che esplorano le emozioni umane, crea un’atmosfera intima e coinvolgente. Dopo anni di sperimentazione e crescita, decide di condividere il proprio mondo e di invitare chi la ascolta a guardare la realtà attraverso i suoi occhi. Ogni brano è un pezzo della sua anima e un viaggio attraverso esperienze personali e riflessioni. Lo studio la porta ad entrare nel mondo di Hoop Music, con Giancarlo Genise, dove ha avuto l’opportunità di lavorare con grandi professionisti del settore. Nel 2024 pubblica la sua versione di “Iron Sky” il successo di Paolo Nutini. A marzo 2025 arriva il suo singolo “Blu”.