ANNA CASTIGLIA: pubblica il suo nuovo singolo “Decostruire”

“Decostruire”; OTR Live/ADA Music Italy), il nuovo singolo di Anna Castiglia, che ha suonato ieri sera all’Hiroshima Mon Amour in occasione della data zero del suo “MI PIACE TOUR”.

Il brano, prodotto insieme a Ramiro Levy e Alessandro Di Sciullo, esplora la libertà, la disillusione e la ricerca di se stessi, mescolando introspezione e audacia. Con un testo provocatorio e un gioco di parole taglienti, affronta la decostruzione dei propri compromessi e delle aspettative imposte dalla società e dalle relazioni.

“Decostruire” non è solo una riflessione sull’auto-affermazione, ma anche un viaggio interiore verso la liberazione dalle sovrastrutture mentali e fisiche. La traccia sfida le convenzioni, con una melodia che accompagna perfettamente il tema di smantellare il passato per ricostruire se stessi. “Decostruire” è un atto di coraggio, un inno alla rinascita e alla libertà di essere, pensare e vivere al di fuori delle etichette.

Il “MI PIACE TOUR” è una straordinaria opportunità per ascoltare dal vivo il suo nuovo progetto discografico. La cantautrice, che ha conquistato il pubblico con il suo talento e la sua originalità, porterà infatti il suo primo album “MI PIACE” nelle principali città italiane.

«In questo tour – spiega Anna Castiglia – a differenza di quello precedente, tutto il repertorio è già edito. I brani che lo compongono sono infatti finalmente usciti! Ma non mi sono fermata qui, ho voluto inserire anche delle novità e qualche sorpresa con un tocco più teatrale».

Un live di Anna Castiglia è un viaggio tra stili e generi musicali diversi, una full immersion di buonumore e talento, un’oasi di leggerezza e momenti di riflessione che, sempre con ironia, ci fanno guardare ai nostri giorni con consapevolezza e maturità.

Questo il calendario delle date invernali e primaverili nei club – prodotte da OTR Live – in continuo aggiornamento:

GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO – TORINO – Hiroshima Mon Amour SOLD OUT

SABATO 1 MARZO – NAPOLI – Teatro Bolivar

GIOVEDÌ 6 MARZO – PALERMO – I Candelai

VENERDÌ 7 MARZO – CATANIA – Zō Centro Culture Contemporanee

SABATO 8 MARZO – RENDE (CS) – Mood Social Club

GIOVEDÌ 13 MARZO – MILANO – Santeria Toscana 31 SOLD OUT

VENERDÌ 21 MARZO – BARI – Officina Degli Esordi

SABATO 22 MARZO – ROMA – Largo Venue

GIOVEDÌ 27 MARZO – BOLOGNA – Locomotiv Club

A settembre, Anna Castiglia ha pubblicato “MI PIACE”, un disco che oscilla tra momenti di leggerezza e profondità, passando da riflessioni sulla nostalgia e le relazioni finite a critiche sottili sulla chiusura mentale e istituzionale. Musicalmente, spazia dal pop e R&B a influenze samba, swing e gipsy, creando un panorama sonoro ricco e variegato.

«Più che un album, a livello di concetto si può definire una raccolta o, ancora meglio, una playlist, perché non c’è un concept dietro ma la convivenza variegata di canzoni lontane e diverse, sia per il genere musicale (si spazia dal latin, al pop, al cantautorato) sia per il periodo in cui sono nate. Alcune risalgono a cinque anni fa, altre a pochi mesi prima della fase di produzione. – commenta Anna Castiglia – Sembra un caos, ma è una sorta di albero genealogico che serve a presentarsi completamente al pubblico, con tutti i rami musicali, stilistici e concettuali che ho affrontato fino ad oggi.»

Di seguito la tracklist completa di “Mi piace”:

Mi piace AAA Whitman feat. Ghemon Le chiese sono chiuse Gli stessi U mari Participio presente Sale dentro Organi interni Troppa città GHALI Effimero

Il titolo dell’album, tratto dalla traccia di apertura, rappresenta una dichiarazione d’intenti: non si può piacere a tutti e imparare ad accettarsi prima di cercare l’approvazione degli altri. Con brani che spaziano da ironiche metafore a critiche taglienti, l’artista celebra insomma la libertà creativa. Così, “Mi piace” va a esplorare una vasta gamma di temi e sonorità, mescolando introspezione personale a osservazioni sociali.

In attesa del tour, Anna ha recentemente condiviso una live session di “Le chiese sono chiuse“, accompagnata da I PATAGARRI: una performance e un’interpretazione intensa e emozionante che ha da subito conquistato il pubblico dei social.

Ha fatto della creatività a trecentosessanta gradi la chiave di volta del suo progetto. La freschezza al di fuori di qualsiasi schema è diventata ormai un tratto distintivo di Anna Castiglia e i suoi brani pieni, ricchi, emotivamente e musicalmente, sono la testimonianza di un’espressività stilistica unica nel suo genere. Siciliana di nascita ma milanese d’adozione, Anna è reduce dalla pubblicazione degli ultimi singoli GHALI e Participio Presente, brano quest’ultimo che parla della famosa gavetta senza durata definita degli artisti emergenti, una corsa in una strada affollata alla ricerca del successo. Il palco è l’ambiente naturale in cui è nato e si è sviluppato il suo progetto: dopo aver trascorso gli ultimi mesi sui palchi dei teatri in apertura al live di Max Gazzè, Anna Castiglia è nel pieno del suo primo tour, prodotto da OTR Live, che la vede esibirsi in diversi club dello stivale, in attesa dell’uscita del primo disco nel corso di quest’anno. Ad aprile è tornata con il nuovo singolo “Whitman” (feat. Ghemon) e ha annunciato gli appuntamenti del tour estivo, partito da Milano in occasione del Mi Ami Festival. A giugno Anna Castiglia ha vinto la XXXV edizione di Musicultura con “Ghali”. A luglio ha pubblicato “U mari”, singolo che è stato eseguito per la prima volta in occasione dell’opening act di Fabi Silvestri Gazzè al Circo Massimo. Lo scorso 7 settembre Anna Castiglia ha aperto il concerto di Carmen Consoli al Teatro Romano di Ostia Antica. L’artista è stata inclusa nel programma Up Next Italia, l’iniziativa di Apple Music rivolta all’identificazione e alla valorizzazione dei talenti emergenti. Il 27 settembre, la cantautrice ha pubblicato il suo primo album “MI PIACE”. Il 28 febbraio pubblica il suo nuovo singolo “Decostruire”.