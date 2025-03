Alternativa popolare Sicilia su Agrigento capitale della Cultura: c’è più stato di rassegnazione che Stato

Condividi questo articolo?

«C’è più stato di rassegnazione da parte dei cittadini che presenza di Stato intorno ad Agrigento capitale italiana della Cultura».

A dirlo è Alfonso Alaimo, coordinatore regionale di Alternativa Popolare in Sicilia, il partito il cui segretario nazionale è Stefano Bandecchi.

«È squalificante, vergognoso ed umiliante, per Agrigento Capitale Italiana della Cultura – continua Alaimo – dovere prendere atto dell’annullamento di “Sphairos”, un importantissimo evento che avrebbe visto protagonisti filosofi del calibro di Massimo Cacciari, Vito Mancuso e Maurizio Veneziani. La cosa peggiora se si pensa che adesso è in bilico un evento come “Efebo d’Oro”, poiché l’ente organizzatore, cioè il Centro di Ricerca per la Narrativa e il Cinema, lamenta “l’assenza di certezze rispetto al sostegno economico assegnato agli eventi”. Ci sarebbe da ridere, se non ci fosse da piangere».

E ancora Alaimo; «Dalla Fondazione Capitale della Cultura, il neo commissario Maria Teresa Cucinotta afferma testualmente: “Quelle date previste non erano tassative. E nel programma qualche cambiamento ci sarà, ma gli eventi si faranno”. Una affermazione a nostro avviso gravissima. Alternativa Popolare Sicilia chiede, ininterrottamente da dicembre, un deciso cambio di rotta; ma la rotta è rimasta contro vento. Come si può programmare in questo modo un evento di tale portata? Come può un tour operator vendere dei pacchetti per Agrigento, senza sapere se e quando ci saranno gli eventi? Come si può incentivare un flusso di visitatori senza sapere cosa accadrà?».

«L’amministrazione comunale – conclude Alaimo – è totalmente latitante sotto ogni punto di vista e i cittadini vivono ormai schiacciati dal peso di un’atavica rassegnazione. Non sappiamo se ormai sia tardi per recuperare qualcosa. Chiediamo però un sussulto d’orgoglio per salvare almeno la dignità che la storia ha creato attorno al nome di Akragas».