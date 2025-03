Al Congresso Unsic folta la delegazione siciliana a Roma

Condividi questo articolo?

Oltre mille delegati complessivi nei 4 giorni con ministri e vertici aziendali

“Sfide e opportunità dell’impresa moderna: giustizia sociale, sostenibilità economica, compatibilità ambientale”. Questo il tema del 3° congresso nazionale dell’Unsic, Unione nazionale sindacale imprenditori e coltivatori, che si svolgerà a Roma dal 5 all’8 marzo 2025 presso il Rome Marriott Park Hotel in via Masala 54.

Pubblicità

L’associazione sindacale datoriale di via Bargoni, presieduta da Domenico Mamone, ha oltre 4mila uffici in Italia e all’estero tra Caf, sedi di Patronato, Caa, ecc. ed è membro del “parlamentino” del Cnel. L’organizzazione festeggia i suoi 25 anni di attività con un congresso che offrirà l’occasione per fare il punto su una fase particolarmente complessa per il tessuto produttivo del Paese.

Pubblicità

I conflitti in corso, i rischi di ripresa dell’inflazione, la crisi energetica, la spada di Damocle dei dazi, la speculazione finanziaria, gli alti tassi d’interesse della Banca centrale europea, le pressioni della concorrenza asiatica costituiscono alcuni dei fattori congiunturali d’incertezza, a cui si sommano questioni epocali come le straordinarie innovazioni tecnologiche dagli effetti imprevedibili, i cambiamenti climatici, il ritorno dei protezionismi, l’inverno demografico, il declino dell’Europa.

Hanno assicurato la loro presenza e il loro contributo istituzionale al dibattito i ministri Salvini, Valditara e Locatelli, dei sottosegretari D’Eramo e Durigon, dei senatori Calenda (Azione), Damiani (FI), De Priamo (FdI), Davide Faraone (Iv), Germanà (Lega) e Turco (M5S) e degli onorevoli Bicchelli (Italia al Centro), Caramanna (FdI), De Bertoldi (Lega), De Luca (Pd), Giovine (FdI), Laureti (Pd), Pretto (Lega).

Nel programma anche rappresentanti di organi istituzionali, tra cui Coni, Consiglio nazionale dei geometri, Corte dei Conti, Infocamere, Inps, Lumsa e di numerosi sindacati. Prevista la presenza di oltre mille delegati appartenenti all’associazione sindacale datoriale, che giungeranno da tutta Italia per confrontarsi e confermare l’attinenza comune ai valori dell’organizzazione, dimostrando la capillarità della rete Unsic nel territorio nazionale.

Folta anche la delegazione siciliana: l’Unsic in regione è presente, oltre ai capoluoghi di provincia con 2 sedi ad Agrigento (2 a Ribera), 1 a Caltanissetta (3 a Gela), 40 a Catania (8 ad Acireale, 3 a Giarre), 1 ad Enna, 24 a Messina (5 a Tortorici, 4 a Milazzo), 86 a Palermo (11 a Bagheria), 1 a Ragusa (5 a Vittoria, 3 a Comiso e 3 a Modica), 4 a Siracusa (4 a Lentini e 3 a Pachino) e 6 a Trapani, anche in un altro centinaio di comuni della regione.