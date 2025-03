A Palermo per l’Earth Hour si spegnerà il piazzale della Cattedrale di Palermo

Condividi questo articolo?

Torna come ogni anno l’Earth Hour 2025 (Ora della Terra), sabato 22 marzo 20:30-21:30.

E’ un evento internazionale ideato e gestito dal WWF che ha l’obiettivo di richiamare l’attenzione sulla necessità urgente di intervenire sui cambiamenti climatici in corso mediante un gesto semplice, ma concreto: spegnere la luce artificiale per un’ora nel giorno stabilito.

Il risparmio energetico che ha come effetto minori emissioni di anidride carbonica, uno dei gas serra (responsabili dell’effetto serra) ha lo scopo di sollevare l’attenzione dell’opinione pubblica sul tema del riscaldamento globale.

In occasione dell’evento Earth Hour 2025 WWF Sicilia Nord Occidentale ha voluto coniugare l’obiettivo dell’evento della mitigazione degli effetti del cambiamento climatico con la divulgazione della cultura musicale e la conoscenza e l’impiego di strumenti antichi, organizzando un concerto musicale con l’Orchestra di Ance doppie in un ambiente adeguato all’iniziativa: il piazzale antistante la “Cattedrale di Palermo”.

Le classi di fagotto presenti nella provincia di Palermo, nello specifico l’I.C. Guastella – Landolina di Misilmeri, l’I.C. “Beato Don Pino Puglisi” di Villafrati, il Liceo Musicale “Regina Margherita” di Palermo e la classe di fagotto del Conservatorio “A. Scarlatti” di Palermo, in virtù di un piano di divulgazione culturale e sviluppo di strumenti poco diffusi quali il fagotto, hanno costituito un’orchestra di Ance Doppie formata dagli studenti e dai loro docenti.

La realtà dell’orchestra di Ance Doppie è una vera rarità sul territorio nazionale, al momento difatti esiste una realtà simile solo in Piemonte.

Alle ore 20.30, dopo lo spegnimento delle luci che illuminano il frontale della Cattedrale, inizierà il concerto musicale integrato da una esibizione canora.

Alle 21:30 la riaccensione delle luci e l’arrivederci al prossimo anno.

WWF Sicilia Nord Occidentale ODV: SICILIANORDOCCIDENTALE@WWF.IT

Info e dettagli:

Presidente Girolamo Valenti 389 562 6960 , nella pagina Facebook o nel sito dell’associazione