“XXS aperto al contemporaneo” ospita “Phantasmagoria”, la personale dell’artista palermitano Giancarlo Rubino a cura di Graziella Bellone

Condividi questo articolo?

“Phantasmagoria” è il titolo della nuova personale pittorica di Giancarlo Rubino, in programma a Palermo dal 7 al 14 marzo negli spazi di “XXS aperto al contemporaneo” in via XX Settembre 13.

Organizzata e curata dalla professoressa Graziella Bellone, la mostra è un’incredibile raccolta di diciotto opere realizzate in acrilico, rappresentazione di un immaginario emblematico che si alimenta di racconti, elementi dell’occulto e torbide atmosfere, nella rivisitazione eccentrica e singolare di una delle fiabe che maggiormente hanno caratterizzato l’infanzia di molti, ovvero “Alice nel Paese delle Meraviglie”.

“Sebbene si ispiri in parte al mondo dell’arte gotica e del romanticismo nero – spiega la curatrice – e in parte ai personaggi di Tim Burton e alla trasgressione esplicita di Marilyn Manson, Giancarlo Rubino presenta uno stile visivo inconfondibile e raffinato, in cui lo stravagante e lo spaventoso vengono trasformati nello straordinario, sfidando i confini dell’espressione artistica”.

“Si tratta – prosegue la professoressa Graziella Bellone – di opere dal genere straniante che stuzzicano la nostra curiosità per il ricco substrato di idee fantasiose e di richiami all’intrapsichico”.

UN INVITO ALLA RIFLESSIONE SULL’ESISTENZA

“Colori forti e densi – osserva – fanno da sfondo o da corollario a certosini inserti, tratteggi risoluti o come ricami e dettagli che, nella loro allusività figurativa, testimoniano una poetica visionaria e un’interpretazione potente e dissidente della realtà”.

“I personaggi della mostra – conclude Graziella Bellone – non incarnano solo il regno affascinante e tenebroso dell’aldilà o un certo esoterismo, ma sono anche degli outsider, specchio della corruzione della società e dei suoi mali: un invito alla riflessione sull’esistenza e un mantra per guidarci attraverso il labirinto del nostro mondo interiore”.

“Phantasmagoria” sarà inaugurata venerdì 7 marzo alle 18:30 e rimarrà visitabile tutti i giorni, dal martedì al sabato, dalle 16:30 alle 19:30.

In occasione della chiusura della personale, venerdì 14 marzo, verrà omaggiato un numero limitato di cartoline di alcune opere esposte, vidimate dall’artista.

L’ingresso è libero.