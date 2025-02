Violenza sulle donne: 51 enne ai domiciliari a Catania

Condividi questo articolo?

Un uomo di 51 anni, di Catania, è stato posto agli arresti domiciliari per maltrattamento, lesioni personali ed estorsione compiuti nei confronti della compagna di 48 anni colpita al volto in presenza dei figli da un pugno per essersi rifiutata di dargli del denaro. L’uomo infatti sarebbe tossicodipendente e ludopatico, evenienza questa confermata dal figlio maggiorenne della coppia.

La donna avrebbe chiesto quindi aiuto ai Carabinieri che si sono recati sul posto con una pattuglia del Nucleo Radiomobile che avrebbe tranquillizzato la donna e ascoltato i fatti prima di procedere all’arresto dell’uomo. Lui si sarebbe giustificato dicendo d’aver colpito la donna per errore, fatto questo apparso poco credibile agli agenti intervenuti.

Dopo il soccorso, sul posto, da parte del personale del 118 la donna avrebbe a quel punto raccontato altri fatti di violenza precedenti. Dopo l’arresto il 51 enne è stato posto agli arresti domiciliari dall’Autorità Giudiziaria.

Pubblicità