Trapani. “Le vie del cibo della lunga vita”: presentazione del progetto alla BIT di Milano

Condividi questo articolo?

Nell’ambito della BIT 2025, domenica 9 febbraio alle ore 11.50 presso lo stand della Regione Siciliana (PAD. 11 – hall A59-A69-E60-E70) verrà presentato il progetto “Le vie del cibo della lunga vita”, un’iniziativa innovativa che celebra il patrimonio enogastronomico dei territori sicani nel contesto di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025.

Il progetto si inserisce nel più ampio programma di “Un anno straordinario per la Costa del Mito” che include eventi di richiamo internazionale, come la Sagra del Mandorlo in Fiore e la Costa del Mito Golf Cup.

Pubblicità

Le vie del cibo della lunga vita, promosso dalla Società per lo Sviluppo del Magazzolo Platani (S.M.A.P.), in collaborazione con il Distretto Turistico Valle dei Templi, il GAL Sicani e il Dipartimento Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali dell’Università degli Studi di Palermo, mira a valorizzare i prodotti tipici delle valli, dei monti e delle coste sicane, profondamente radicati nella Dieta Mediterranea.