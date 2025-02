Terremoto oggi in Sicilia, scossa di magnitudo 4.8. Paura da Messina a Palermo

Condividi questo articolo?

L’epicentro tra le isole di Alicudi e Filicudi a una profondità di 17 km

Terremoto in Sicilia oggi 7 febbraio avvertito a Messina e Palermo, con epicentro localizzato dalla sala operativa dell’Osservatorio Etneo dell’Ingv tra le isole di Alicudi e Filicudi a una profondità di 17 km. La scossa di magnitudo 4.8 è stata registrata alle ore 16.19 nella zona di Messina, ma il sisma è stato avvertito anche dalla popolazione di Palermo, nelle Madonie e lungo la costa tirrenica, da Cefalù a Capo d’Orlando.

Altre tre scosse di terremoto sono state registrate rispettivamente alle 16:40, alle 16:42 e alle 16:48 in Sicilia. Secondo i dati dell’Ingv, la prima scossa, di magnitudo 2.7 è stata registrata a una profondità di 6 chilometri. La seconda a una profondità di 4 chilometri e una magnitudo di 2.5. Più forte la terza scossa, delle 16:48, con una magnitudo di 2.9 a una profondità di 7 chilometri. L’epicentro, sempre in mare, fra la costa siciliana e le isole di Filicudi e Alicudi.

il Capo del Dipartimento della Protezione civile siciliana Salvatore Cocina ha assicurato che “il Presidente della Regione siciliana Renato Schifani è costantemente informato” sull’evoluzione del terremoto “e segue l’evolversi della situazione con molta attenzione”.

Nessun danno registrato

Al momento “non si registrano danni” né a Messina né a Palermo. Lo riferiscono i Vigili del fuco all’Adnkronos e poi lo conferma Salvo Cocina, Capo del Dipartimento della Protezione civile regionale in Sicilia.

“Sono arrivate centinaia di telefonata alla centrale operativa – ha detto all’Adnkronos – ma le persone hanno chiamato per la paura e hanno chiesto notizie su eventuali danni, per fortuna al momento non risultano danni in Sicilia. Solo paura, insomma. Anche se non è escluso che qualcosa potrebbe essere accaduta, perché l’entita del terremoto provoca di solito dei danni. Per fortuna l’epicentro è stato lontano dalla costa”. “Stiamo per fare un avviso urgente ai sindaci dei comuni interessati dal terremoto di oggi pomeriggio per invitarli a controllare le strutture più a rischio e mantenere un livello di attenzione molto alta, perché la scossa di terremoto è stata forte”, ha aggiunto Salvatore Cocina all’Adnkronos.

Anche i sindaci hanno confermato l’assenza di danni apparenti. Il sindaco di Filicudi, Riccardo Gullo, all’Adnkronos ha spiegato: “Abbiamo percepito la scossa ma non in maniera eccessiva. Io ero in macchina e non l’ho avvertita ma chi stava a terra l’ha sentita più forte. Grazie a Dio non ci sono stati danni, fino a questo momento. Stiamo facendo una ricognizione“. Il sindaco di Messina Federico Basile ha dichiarato che “il terremoto non si è percepito molto forte sulla terraferma”. “Ho sentito poco fa anche la Prefettura per avere un ulteriore conforto, – ha detto all’Adnkronos – ma neanche a loro risultano danni. La scossa è stata al largo delle isole Eolie, si è sentita soprattutto sul mare. Mi auguro non ci siano ulteriori scosse”.