Tele One è la TV più seguita in Sicilia

di Giuseppe Proiti

Il 2025 inizia in modo straordinario per Tele One, che è la Tv più seguita in Sicilia secondo gli ultimi dati Auditel.

Commenta così l’editore Enzo Speciale: ”Un successo che ci inorgoglisce e premia la qualità delle nostre produzioni e la professionalità della nostra squadra“.

TELE ONE ha conquistato la scena televisiva siciliana a gennaio 2025, diventando la rete locale con il più alto ascolto medio in tutta l’isola, facendo registrare 4.412 telespettatori che in ogni minuto del giorno in media si sono sintonizzati sul canale 16, con 1.417.453 contatti netti in un mese.

E’ quanto si evince dagli ultimi dati Auditel, il principale indicatore del successo delle emittenti televisive in Italia, che hanno certificato questo successo, confermando un trend che ha visto numeri in continua ascesa anche negli ultimi anni.

Già nel 2024 infatti i dati hanno consegnato a Tele One la seconda piazza a livello regionale. Negli ultimi 5 anni l’emittente è cresciuta di oltre il 70%. Primi anche nei social, la pagina Facebook, infatti, vanta oltre 520.000 followers ed il canale Youtube ha oltre 20 milioni di visualizzazioni con oltre 300.000 ore di video visti e con una crescita di quasi 150.000 visualizzazioni al mese..

“Il successo – aggiunge l’editore Speciale – è il frutto di un mix vincente di contenuti, qualità e vicinanza al territorio”. Non è un caso che, durante il mese di Gennaio, numerosi programmi di punta abbiano registrato ascolti record, riuscendo a coinvolgere un pubblico sempre più vasto e variegato. Un approccio mediatico che funziona, raggiungendo tutti i siciliani, grazie anche alla multimedialità della proposta televisiva. Una Tv che si distingue per la sua attenzione alle vicende locali, la promozione delle tradizioni culturali siciliane e l’impegno a raccontare storie delle persone e delle comunità dell’isola. Molti dei programmi di punta della rete trattano temi legati alla realtà siciliana, dalle tradizioni enogastronomiche a quelle artistiche, passando per la politica locale, le questioni sociali e le storie di successo delle persone comuni.

Questi dati non sono frutto del caso, ma il risultato di una lunga e costante cura dei dettagli, della capacità di innovare mantenendo un legame profondo con il territorio e della dedizione al pubblico. Una idea che è sempre stata al centro del pensiero del fondatore della Tv, Enzo Speciale e portata avanti da tutto lo staff.

