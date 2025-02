Si schianta in via Basile a Palermo, forse un malore

Condividi questo articolo?

Potrebbe essere stato un malore l’origine di un incidente autonomo che nella giornata di ieri ha ucciso il 59 enne Vito Ilarda finito fuori strada con la propria auto in via Ernesto Basile e deceduto. L’intervento dell’ambulanza del 118 non è infatti servito avendone purtroppo dovuto constatarne il decesso malgrado diversi tentativi di rianimazione. L’ipotesi più accreditata in merito alla dinamica dell’incidente è che l’uomo abbia perso il controllo dell’auto a seguito di un malore che lo avrebbe colto improvvisamente.

Foto di repertorio