Salerno, tir perde carico di ecoballe. Investiti ciclisti: un morto

Nell’incidente ha perso la vita un uomo di 49 anni, grave un altro membro del gruppo

È di un morto e un ferito grave il bilancio del tragico incidente, avvenuto in mattinata in via Fra’ Generoso a Salerno. Un camion ha perso il suo carico di ecoballe, che ha travolto un gruppetto di ciclisti che percorrevano la strada in senso opposto.

Secondo quanto si apprende, un uomo di 49 anni ha perso la vita, un altro è, invece, ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno. Sul posto sono al lavoro vigili del fuoco, polizia e la municipale della città.