Rischio idrogeologico, Riposto e Giarre firmano un accordo per avviare interventi in sinergia.

Avviare un’attività di programmazione, progettazione e realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. Con questo obiettivo i Comuni di Riposto e Giarre hanno siglato un accordo che di fatto consentirà ai due enti di dar vita ad azioni sinergiche per contenere gli effetti dei fenomeni alluvionali degli ultimi anni. Dopo gli eventi dello scorso 13 novembre, con l’esondazione e tracimazione dei torrenti Jungo e Babbo – Cozzi, che hanno causato ingenti danni a infrastrutture e abitazioni e gravi rischi per l’incolumità pubblica, si studiano soluzioni più incisive da monte a valle per mettere in sicurezza il territorio. Sarà il Comune di Riposto, l’ente che di fatto, essendo a valle, subisce gli effetti più dannosi, a promuovere e programmare le attività progettuali, a presentare agli enti preposti le istanze di finanziamento e a collaborare alla progettazione e alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio. Il Comune di Giarre, dal suo canto, si impegna a garantire la realizzazione delle proposte progettuali finanziate e a curare monitoraggio, controllo e vigilanza sullo svolgimento delle attività progettuali.

“Da mesi ormai siamo impegnati nella messa in sicurezza dei torrenti Jungo e Babbo-Cozzi – spiega il sindaco di Riposto Davide Vasta – Ma sappiamo bene che se non interverremo anche a monte con opere importanti non riusciremo mai a porre in piena sicurezza il nostro territorio. Da qui nasce l’esigenza di promuovere e siglare questo accordo con il Comune di Giarre per avviare il complesso iter. Adesso prepareremo un documento di indirizzo alla progettazione e successivamente chiederemo le somme per dar vita ad un progetto di fattibilità tecnico economica. Sono interventi mai nemmeno progettati fino ad oggi ma gli unici che possono davvero risultare risolutivi per porre fine – conclude – alle gravi criticità a cui il territorio è esposto in caso di fenomeni alluvionali”.

“Il tema, come ben sappiamo, è molto complesso – dichiara il sindaco di Giarre Leo Cantarella – e questa azione è utile anche a conoscere in maniera più approfondita le molteplici criticità del nostro territorio. Di sicuro questo accordo tra Giarre e Riposto evidenzia la grande sinergia tra i nostri comuni e l’intesa tra due sindaci – conclude – che dialogano e agiscono per il bene della collettività”.

