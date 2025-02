Riposto, pronto per il Carnevale: sfilate in maschera, musica e animazione dal centro storico alle frazioni

Condividi questo articolo?

A Riposto il conto alla rovescia per il Carnevale è partito. Manca infatti meno di una settimana all’inizio della manifestazione più divertente e colorata dell’anno, pronta ad accendere l’entusiasmo della comunità con un ricco programma di eventi. Domenica 23 febbraio, dalla piazza di Carruba, inizieranno ufficialmente i festeggiamenti del Carnevale 2025. A partire dalle ore 9.30 mascotte, sfilate in maschera e balli di gruppo animeranno la frazione del comune marinaro. Tra coriandoli e costumi, il clima di festa contagerà piccoli e adulti. Spazio anche alla gastronomia della tradizione con uno show cooking che vedrà protagonisti uno dei must delle tavole siciliane, i maccheroni al ferretto. Come ogni anno, poi, giovedì 27 febbraio, al centro della giornata ci saranno gli alunni dell’Istituto Comprensivo ‘G. Verga’. Il programma prevede che il corteo in maschera, alle ore 9.30, sfilerà dalla villa Pantano, lungo il Corso Italia, fino alla piazza San Pietro dove si svolgerà la festa. Ad attenderli ci saranno anche i personaggi del variegato mondo Disney e gustose chiacchiere preparate dagli studenti dell’Istituto Alberghiero ‘G. Falcone’. “Abbiamo pensato ad un Carnevale che potesse coinvolgere non solo il centro storico di Riposto – spiega il sindaco Davide Vasta – ma anche le sue frazioni, le periferie. Vogliamo che tutti i cittadini possano sentirsi coinvolti e vivere l’atmosfera allegra della festa. E poi naturalmente proporremo l’ormai tradizionale sfilata dei gruppi in maschera formati dai piccoli alunni delle scuole”.

Il calendario del Carnevale ripostese si sposterà, sabato 1° marzo, in piazza Scarcella a Torre Archirafi dove, a partire dalle ore 15, spettacoli, bolle di sapone, gonfiabili, balli di gruppo e sfilate in maschera regaleranno divertimento e allegria nel piccolo borgo marinaro. Domenica 2 marzo, alle ore 10, in piazza San Pietro, grande attesa per ‘Il villaggio di Re Carnevale’, con giochi, musica e animazione per i più piccoli. La manifestazione si chiuderà il martedì grasso, 4 marzo, alle ore 15.30, in piazza San Pietro con il Gran Ballo di Carnevale, a cura delle scuole di ballo ripostesi, e con trampolieri, mascotte, sfilate in maschera ed un divertente luna park. Un’edizione che si preannuncia ricca di emozioni e pronta a regalare momenti indimenticabili a tutti i partecipanti. “Sarà un Carnevale all’insegna delle famiglie, quindi di bambini, giovani, genitori e nonni, affinché possano vivere tutti insieme questo clima di festa e qualche momento di spensieratezza – spiega l’assessore agli Eventi Davide Palermo – Abbiamo messo al centro di tutto i più piccoli perché il Carnevale è principalmente per loro ma la manifestazione è pensata per coinvolgere tutti. Ringrazio le Pro Loco di Riposto e Carruba, l’Istituto Comprensivo ‘G. Verga’, l’Istituto Alberghiero ‘G. Falcone’, la Croce Rossa Italiana, che sarà presente ad ogni evento, e tutte le associazioni che hanno collaborato all’allestimento del programma”.

Pubblicità