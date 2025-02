Riposto, conferisce la cittadinanza onoraria al Comandante generale delle Capitanerie di Porto

Condividi questo articolo?

“Dalla nostra città ebbe inizio la luminosa carriera che lo ha condotto a più rilevanti uffici e importanti incombenze a servizio della Repubblica Italiana anche in missioni all’estero, ottenendo insigni onorificenze e pregevoli riconoscimenti. Riposto si pregia di annoverarlo tra i suoi cittadini più illustri, riconoscendone con orgoglio l’indefesso senso del dovere, corroborato dalle più alte virtù civiche e morali, con cui assicura la sua opera alla Patria”. Con questa motivazione il sindaco di Riposto Davide Vasta ha conferito questa mattina la cittadinanza onoraria all’Ammiraglio Ispettore Capo Nicola Carlone, Comandante Generale delle Capitanerie di Porto d’Italia. La cerimonia di conferimento della civica benemerenza si è svolta nel Salone municipale del Palazzo di città, alla presenza della presidente del Consiglio comunale Nella Casabella, degli assessori Carmelo D’Urso, Gino Daidone e Chiara Longo, e delle massime autorità civili, militari e religiose.

Il primo cittadino, nel suo intervento, ha ringraziato il Comandante Carlone, a nome di tutti i ripostesi, per la professionalità e la dedizione con cui ha svolto il proprio incarico a Riposto e per l’affetto dimostrato alla comunità. “Oggi per Riposto è un giorno di festa – ha detto Davide Vasta – È un vanto poter annoverare tra i nostri concittadini una persona così illustre dello Stato italiano. Una benemerenza che ho conferito a nome di tutti i cittadini ripostesi che conservano ancora oggi un bel ricordo dell’Ammiraglio Carlone, che qui svolse il primo anno di attività nel Corpo delle Capitanerie di Porto. Quando glielo abbiamo proposto lui è stato entusiasta di ricevere la cittadinanza onoraria. Per noi naturalmente – conclude – è un grande onore”.

L’Ammiraglio Carlone, accompagnato dalla consorte, ha ricordato il periodo trascorso a Riposto, città con cui nel corso degli anni ha sempre mantenuto un forte legame. “Per me è un grande onore, lo dico con il cuore – ha detto il Comandante Carlone – Nel 2021, appena assunto l’incarico, il primo Comando che ho voluto visitare è stato proprio quello di Riposto, da dove sono partito. Ricordo che a quei tempi ancora il Circomare era in un piccolo appartamento in via Galliano. Qui ho fatto le prime esperienze, qui ho i primi ricordi. Da allora la nostra presenza sul territorio è cresciuta. E tornare oggi ed essere gratificato con la cittadinanza onoraria per me è un privilegio. Quindi – ha concluso – ringrazio Riposto”.