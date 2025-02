Rinnovo delle cariche dell’Associazione Volontari Ospedalieri AVO Regione Sicilia

Condividi questo articolo?

L’Associazione Volontari Ospedalieri AVO Sicilia ha indetto il 23 febbraio 2025 presso la Sala Conferenze dell’Ospedale Umberto I di Enna, l’Assemblea Regionale nel rispetto dello statuto vigente, per il rinnovo delle cariche sociali per il prossimo triennio.

La Presidente Regionale di AVO Sicilia, Dr.ssa Cetty Moscatt, ha relazionato ai soci ed i volontari presenti all’assemblea l’attività svolta nel triennio uscente e gli importanti obiettivi raggiunti durante la sua presidenza.

Si è focalizzato il dibattito sul momento di cambiamento che AVO sta vivendo, dovuto principalmente all’evoluzione della nostra società causata anche da quanto successo nel periodo COVID.

L’essere al passo con i tempi costringe chi “governa” un’associazione OdV a dover percorrere nuove strategie sociali necessarie affinchè non si rimanga indietro rispetto a questo importante momento evolutivo.

AVO Sicilia, grazie all’importante sinergia instaurata con le AVO Territoriali presenti in Sicilia ed alla condivisione delle strategie messe in campo, oggi si ha raggiunto molti obiettivi a favore delle comunità e per le persone con fragilità.

L’aver intuito che bisognava allargare le attività sociali svolte dalle sedi locali AVO ed andare oltre l’attività di supporto ed ascolto svolta dai ns volontari nei reparti ospedalieri, ha dato nuovo impulso operativo e si è riusciti in poco tempo a trasformare le AVO locali in veri e propri punti di riferimento tra le altre associazioni e gli enti pubblici nell’ambito del Terzo Settore.

In quanto al rinnovo del Consiglio Direttivo a seguito delle votazioni risultano elette le volontarie Cetty Moscatt AVO Siracusa riconfermata Presidente, Silvia Gasbarro AVO Siracusa e Simona Vasta AVO Palermo, riconfermate e Franca Risalvato AVO Castelvetrano e Ambra Hikollary AVO Noto, nuove componenti.

Per il collegio dei Probiviri, viene eletta Presidente l’Avv. Stefania Virga dell’AVO di Palermo, consigliere Giusy Loredana Piraneo di AVO SIRACUSA e Anita Portelli di AVO MODICA

Il nuovo Consiglio Direttivo, con spirito di dedizione e responsabilità, si impegna a proseguire le attività di assistenza e supporto ai pazienti ospedalizzati, ed a consolidare e sviluppare i progetti già avviati nell’ambito della diversificazione dell’azione sociale e promuovere nuove iniziative a favore delle comunità.