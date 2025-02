Rete di Servizi di Facilitazione Digitale del GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara: nuove aperture

Condividi questo articolo?

Prosegue l’espansione della rete di servizi di facilitazione digitale promossa dal GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara, un’iniziativa volta a promuovere l’inclusione digitale nel territorio. Dopo l’apertura del punto di Giarre presso l’Istituto Alberghiero “Giovanni Falcone”, sono in programma nuove attivazioni in diversi comuni.

Le prossime inaugurazioni: Linguaglossa: oggi, alle 11, sarà inaugurato il punto di facilitazione digitale presso la sede della Cisl, in via Roma. Randazzo: domani, a partire dalle ore 9, saranno attivati due punti, uno presso la sede Uil, in via Pellico, e l’altro presso la sede Cisl, in via Umberto. Sempre domani, sono previste aperture anche a Malvagna, Mojo Alcantara, Graniti e Motta Camastra. Comuni della fascia jonica-etnea: venerdì sarà la volta di Santa Venerina (municipio), Giarre (sede Cisl di piazza B.Andò), Riposto (Cisl e locali ex Omni), Mascali (municipio), Fiumefreddo (sede comunale) e Gaggi (Pro loco).

La rete di servizi di facilitazione digitale si propone come un’azione di sistema per contrastare il divario digitale e offrire supporto a cittadini e imprese nell’acquisizione di competenze digitali. I punti di facilitazione digitale saranno spazi attrezzati dove qualificati operatori offriranno assistenza personalizzata, corsi di formazione e informazioni sull’utilizzo di strumenti digitali, servizi online e piattaforme della Pubblica Amministrazione.

L’iniziativa rappresenta un’importante opportunità per il territorio, favorendo l’accesso alle nuove tecnologie, promuovere l’alfabetizzazione digitale e sostenere lo sviluppo economico e sociale delle comunità locali. La rete di servizi di facilitazione digitale si inserisce in un contesto più ampio di azioni promosse dal GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara per valorizzare le risorse del territorio e migliorare la qualità della vita dei cittadini.

