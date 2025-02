Prove Invalsi 2025, al via il 3 marzo con i maturandi

Condividi questo articolo?

Come e quando si svolgono le prove

Prenderanno il via il 3 marzo le prove Invalsi 2025: si comincia con le superiori, i primi saranno in particolare i maturandi, mentre le ultime saranno le elementari. Le classi interessate, come di consueto sono le classi II e V della primaria (gradi 2 e 5), le classi III della Secondaria di primo grado (grado 8), le classi II e V della Secondaria di secondo grado (grado 10 e grado 13). Tutti gli allievi sostengono una prova di italiano e una di matematica; quelli dei gradi 5, 8 e 13 svolgono anche due prove di Inglese, Reading e Listening.

Come si svolgono

La modalità di somministrazione cambia a seconda del ciclo d’istruzione: nella scuola primaria le prove avvengono simultaneamente nello stesso giorno per ogni materia e alla stessa ora con la tradizionale modalità carta e matita.

La scuola secondaria, invece, utilizza la modalità Cbt e svolge le prove all’interno di un periodo di somministrazione fissato a livello nazionale. Questa finestra temporale può essere gestita autonomamente da ciascuna scuola, in funzione del numero degli allievi e del numero di computer disponibili. Le classi campione, cioè le classi scelte come rappresentative del sistema scolastico italiano e i cui risultati servono come riferimento, svolgono le prove in giorni specifici definiti a livello nazionale.

Quando si svolgono

Gli studenti dell’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado svolgono le prove Invalsi 2025 dal 3 al 31 marzo. Le scuole possono scegliere in autonomia le giornate per far svolgere le prove agli allievi delle classi non campione, in una finestra temporale indicata dall’Invalsi all’interno del periodo di somministrazione, definito a livello nazionale. Le classi campione, invece, partecipano alle Rilevazioni nazionali nei giorni 10, 11, 12 e 13 marzo 2025. La sessione suppletiva va dal 26 maggio al 6 giugno 2025.

Gli studenti del grado 8 svolgono le prove Invalsi 2025 dal 1 al 30 aprile. Le classi campione, invece, partecipano alle Rilevazioni nazionali nei giorni 1, 2, 3 e 4 aprile 2025. Anche per il grado 8, la sessione suppletiva va dal 26 maggio al 6 giugno 2025. Anche per questo grado scolastico sia le classi campione sia quelle non campione svolgono le prove in una finestra temporale stabilita dall’istituto. Gli studenti del grado 10 svolgono le prove Invalsi 2025 dal 12 al 30 maggio. Le classi campione, invece, partecipano alle Rilevazioni nazionali nei giorni 12, 13 e 14 maggio 2025.

Gli studenti del grado 2 e del grado 5 svolgono le prove Invalsi 2025 nelle seguenti date: prova di Italiano il 7 maggio, prova di Matematica il 9 maggio, Prova di Inglese (solo grado 5) il 6 maggio. Solo gli allievi delle classi campione del grado 2, al termine della Prova di Italiano, svolgono anche la prova di Lettura a tempo (2 minuti).