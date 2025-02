Pioggia sull’Italia nel weekend da Nord a Sud, possibili forti temporali in Sicilia

Condividi questo articolo?

Ma da martedì 4 febbraio un anticiclone riporterà il sole su tutto il PaeseInizia con la Pioggia da Nord a Sud il mese di febbraio con l’Italia stretta tra due cicloni. Mattia Gussoni, meteorologo del sito iLMeteo.it, conferma per il weekend forti piogge dapprima al Nord e poi al Sud.

Ad una prima parte della giornata con maltempo al Nord seguirà una seconda parte con il capovolgimento delle sorti meteo: dal pomeriggio cesserà di piovere al Nord-Est ed inizierà a peggiorare verso le Isole Maggiori. In serata ci saranno gli ultimi fenomeni al Nord-Ovest mentre inizierà una fase molto instabile al Sud.

Dalla sera del primo giorno di febbraio non escludiamo addirittura la possibilità di supercelle temporalesche intorno alla Sicilia: le supercelle sono uno dei fenomeni più intensi a livello meteo, in sintesi dei grossi temporali caratterizzati al suo interno dalla presenza di un mesociclone, ossia di una bassa pressione in rotazione. Spesso le supercelle sono associate a colpi di vento, tornado e grandinate.

Il rischio di fenomeni intensi sarà quindi accentuato al Sud almeno fino a lunedì sera quando il ciclone nordafricano, responsabile del maltempo, si sarà spostato verso la Grecia.

In sintesi, durante questo inizio di febbraio, troveremo sabato delle piogge al mattino al nord e in Toscana poi, dal pomeriggio sera, soprattutto sulle Isole maggiori; domenica il maltempo colpirà tutto il Sud e poi il Medio Adriatico, da lunedì migliorerà lentamente ma ancora con rovesci sulle stesse zone delle domenica.

Finalmente, martedì 4 febbraio, con un grandissimo anticiclone su buona parte dell’Europa, tornerà il sole su tutta l’Italia e vivremo finalmente un periodo più tranquillo, ‘purificato’ dal maltempo.

NEL DETTAGLIO

Sabato. Al Nord: instabile ovunque, ma migliorerà a partire da est. Al Centro: rovesci sparsi specie in Sardegna, ultimi sulle coste toscane. Al Sud: maltempo in arrivo dal pomeriggio.

Domenica. Al Nord: stabile e soleggiato. Al Centro: piogge su Abruzzo, Molise e Basso Lazio, sole altrove. Al Sud: maltempo.

Lunedì. Al Nord: stabile e soleggiato. Al Centro: piogge su Abruzzo e Molise, sole altrove. Al Sud: maltempo residuo.

Tendenza: da martedì alta pressione e bel tempo ovunque salvo nebbie e qualche pioggia in Sicilia.

