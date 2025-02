Papa ricoverato al Gemelli, tra oggi e domani si conoscerà reazione a nuova terapia

Condividi questo articolo?

La notte del Papa al Gemelli “è trascorsa bene, questa mattina Papa Francesco si è alzato e ha fatto colazione”. Lo fa sapere il Vaticano in un nuovo bollettino sulle condizioni di salute del Pontefice, ricoverato da una settimana per una polmonite bilaterale.

Bergoglio di tanto in tanto si alza per mettersi in poltrona, riferiscono fonti vaticane che ricordano ancora una volta che il Papa respira autonomamente. Dal Gemelli continua a ricevere i suoi stretti collaboratori che fanno la spola con il Vaticano per portargli i documenti. Nel tardo pomeriggio, probabilmente alle 17.30, ci sarà un nuovo bollettino sulle condizioni mediche.

Ieri sera le ultime notizie registravano “condizioni cliniche in lieve miglioramento”. Il Papa – spiegava l’ultimo resoconto medico “è apiretico ed i parametri emodinamici continuano ad essere stabili”. Bergoglio è ricoverato al Gemelli da venerdì scorso. Secondo fonti vaticane, tra oggi e domani si conoscerà la reazione del Pontefice alla nuova terapia per polmonite bilaterale.

L’Angelus

“Non è ancora stato stabilito se il Papa potrà guidare l’Angelus e in quali modalità”, riferisce il portavoce vaticano, Matteo Bruni. Domenica scorsa Bergoglio, ascoltando le prescrizioni dei medici di “riposo assoluto”, non ha tenuto l’Angelus facendo però conoscere il suo pensiero per iscritto nel quale ringraziava tutti i fedeli del mondo per le preghiere e i medici che lo hanno in cura e rinnovando il suo appello per la pace nel mondo. Non è da escludere che si ripetano le modalità di domenica scorsa. (Adnkronos)

Pubblicità