Palermo, tragedia a Bagheria: 85enne sbranato dai cani

La vittima si chiamava Salvatore Maggiore. La tragedia è avvenuta in una zona di campagna in contrada Malfitano

Un 85enne è morto a Bagheria, nel Palermitano, dopo essere stato aggredito da alcuni cani. La vittima si chiamava Salvatore Maggiore. La tragedia è avvenuta in una zona di campagna in contrada Malfitano.

Sul posto i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’anziano, e la polizia che indaga sulla vicenda.

Secondo le prime informazioni, a dare l’allarme sarebbero state le figlie dell’anziano. Preoccupate perché il padre non rientrava a casa, si sono recate in campagna, dove hanno fatto la macabra scoperta. L’uomo giaceva a terra. I cani si sarebbero accaniti sulle gambe del pensionato. Non è chiaro, al momento, se l’anziano sia stato colto da malore e una volta accasciato al suolo sia stato sbranato dai cani o se, al contrario, sia stato aggredito dagli animali.

