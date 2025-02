Palermo, Sicilia Queer filmfest/In anteprima “L’uomo nel bosco”, il nuovo capolavoro di Alain Guiraudie

Condividi questo articolo?

Proseguono le anteprime di avvicinamento verso la 15a edizione del Sicilia Queer filmfest (Palermo, 25 – 31 maggio 2025), che giovedì 6 febbraio, alle ore 21 presso il Cinema Aurora di Palermo, presenta in anteprima regionale il nuovo capolavoro di Alain Guiraudie.

Un thriller scandaloso, un giallo perverso – per i Cahiers du Cinéma la più bella pellicola del 2024 – in cui il regista governa sempre la legge delle passioni sepolte, dalle energie sessuali che all’occorrenza esplodono senza lasciare superstiti.

L’UOMO NEL BOSCO / MISERICORDE

di Alain Guiraudie (Francia-Spagna-Portogallo 2024 / 102′ / v.o. sott. it.) – anteprima regionale –

Jérémie torna nel piccolo comune di Saint-Martial per il funerale del panettiere, suo ex datore di lavoro, a cui era molto legato. Si ferma per qualche giorno a casa di Martine, la vedova del defunto, che gli è affezionata. L’affetto di Martine, la violenta gelosia del figlio Vincent, amico di gioventù di Jérémie, la tensione con il solitario Walter, l’attenzione del parroco del villaggio, Philippe, fanno emergere un passato misterioso che avrà conseguenze inaspettate.