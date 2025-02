Palermo. La Human Rights Youth Organization festeggia i 16 anni di attività

Condividi questo articolo?

La Human Rights Youth Organization taglia il traguardo dei sedici anni di attività e chiama a raccolta partner e cittadini nella sua sede di vicolo San Basilio 10/12 a Palermo. Dalle 19,00 in poi di venerdì 28 febbraio Al Vicolo, sede della HRYO, si animerà con Permachè, panel sui diritti umani e civili moderato dalla giornalista Antonella Folgheretti, al quale parteciperanno Marco Farina (presidente della HRYO), Cirus Rinaldi (professore ordinario di sociologia all’Università di Palermo), Roberta Lo Bianco (Moltivolti), Davide Di Pasquale (Uniamoci Onlus) e Matilda Famiglini (presidente del circolo Arci Terra Franca). Di seguito si esibiranno in duo dal vivo i Pacha Kama in duo.

“Il periodo che stiamo attraversando, di crisi e di conflitti, ci ha spinti a voler celebrare la nascita della nostra organizzazione come gesto di fiducia nel futuro – spiega Marco Farina -. HRYO è una comunità, il cui valore aggiunto proviene dal grande lavoro di squadra e dal lavoro in rete con le altre realtà locali e internazionali del Terzo Settore ed ecco perché abbiamo pensato ad una riflessione comune sul tema della collaborazione, metodo privilegiato per poter incidere davvero nella società e costruire un modello di società migliore. Festeggiare a Terra Franca al Vicolo – conclude -, che è non solo la sede dell’associazione ma pure un circolo Arci, vuol dire che nel futuro della nostra città non può non esserci la rivitalizzazione dei nostri quartieri. Il centro storico, dove ci troviamo, è stritolato in un abbraccio mortale dal medesimo degrado che ammorba le periferie come Cruillas, dove gestiamo un terreno confiscato ai mafiosi.”