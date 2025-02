Palermo, la festa per i 50 anni dello studio di Francesco Baiamonte: “Traguardo significativo”

Condividi questo articolo?

Lo studio fotografico e di comunicazione di Francesco Baiamonte compie 50 anni e festeggia questo traguardo con un grande evento aperto al pubblico nella nuova sede di via Sperone. Un anniversario significativo che rappresenta non solo la solidità e la tradizione di un’attività radicata nella città di Palermo, ma anche l’evoluzione continua verso il futuro della fotografia e della comunicazione visiva.

Fondato nel 1975 da Elisabetta Tranchina e Giovanni Baiamonte nel cuore del quartiere Immacolatella, lo studio ha visto il passaggio generazionale al figlio Francesco Baiamonte, attuale titolare dal 1° gennaio 2003. Francesco ha portato avanti con dedizione una tradizione familiare, trasformandola in un punto di riferimento per la fotografia, la comunicazione visiva e la produzione audiovisiva, sia a livello locale che nazionale.

Pubblicità

Dal suo esordio come piccola bottega artigianale, lo studio si è distinto per la qualità dei suoi servizi e l’attenzione ai dettagli. Negli anni, è diventato un luogo simbolico per Palermo, mantenendo le sue radici nel territorio e sviluppando un’identità unica grazie alla capacità di unire tradizione e innovazione. “La fotografia ritrattistica e di famiglia, insieme allo sviluppo e stampa, restano il fiore all’occhiello dello studio – racconta Francesco – Ma nel tempo l’azienda ha saputo diversificare i suoi servizi, collaborando con gallerie d’arte, case editrici, agenzie fotogiornalistiche, e partecipando a eventi di rilievo come il Festival di Sanremo e La Kore – Oscar della Moda”.

Con il trasferimento nella nuova sede di via Sperone 6/6A/8 nel 2021, lo studio ha consolidato le sue attività e ampliato gli spazi per affrontare le nuove sfide del settore. È qui che è nato Studio Baiamonte Immagine&Comunicazione, un naturale ampliamento dell’attività che offre servizi specializzati di fotografia professionale, produzione video, comunicazione pubblicitaria e gestione dell’immagine per web e social media. Lo Studio vanta un ampio portfolio – eccellenze siciliane e non solo – ed è diventato negli anni un punto di riferimento in diversi settori per professionisti di alto livello.

“Guardiamo al futuro, senza mai dimenticare le nostre radici – continua Francesco Baiamonte – Questo anniversario è l’occasione per celebrare un percorso fatto di dedizione, creatività e professionalità, sempre al passo con l’evoluzione tecnologica e le esigenze dei clienti. Oggi, lo Studio Fotografico Francesco Baiamonte rappresenta non solo una realtà storica ma anche un’azienda moderna, capace di anticipare le tendenze e di affiancare aziende, enti e privati con soluzioni innovative per la comunicazione visiva”. E infine un ringraziamento a tutti i clienti, i collaboratori e i partner: “La nostra missione è continuare a essere un punto di riferimento per la fotografia e la comunicazione, portando avanti una storia di famiglia che parla di passione, professionalità e visione per il futuro, conclude Baiamonte.