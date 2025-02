Palermo.“Il carnevale degli animali” agli Amici della Musica con la voce narrante di Edoardo Siravo

Condividi questo articolo?

Politeama Garibaldi, Protagonista l’Ensemble del Conservatorio “A. Scarlatti” di Palermo diretto da Luigi Sollima. Nella seconda parte del concerto spazio alle percussioni con tre brani contemporanei

Prosegue la collaborazione fra l’Associazione Siciliana Amici della Musica e il Conservatorio “A. Scarlatti” di Palermo con un nuovo concerto in vista dei festeggiamenti del Martedì Grasso: domenica 16 febbraio alle 17.15, al Politeama Garibaldi, sarà eseguito dall’Ensemble del Conservatorio di musica cittadino, diretto per l’occasione da Luigi Sollima, Il carnevale degli animali di Camille Saint-Saëns.

Voce narrante che farà da collante fra i quattordici brani che compongo l’intera opera sarà l’attore e regista Edoardo Siravo, volto noto sia del palcoscenico che del grande e piccolo schermo, ha partecipato a produzioni di pellicole come Viaggi di nozze di Carlo Verdone e serie TV come Le fate ignoranti di Ferzan Ozpetek. Tantissimi gli spettacoli teatrali che lo hanno visto protagonista nell’arco di cinquanta anni di carriera, così come tanti sono gli attori internazionali a cui ha prestato la voce (da Gérard Depardieu a Michael Keaton e Jeremy Irons).

I protagonisti del Carnevale degli animali sono le attrazioni di un ipotetico zoo immaginato da Saint-Saëns per festeggiare insieme a qualche amico il Martedì Grasso del 1886. Non finalizzata quindi per la pubblicazione, avvenuta poco dopo morte del compositore francese ed eseguito nel 1922, la raccolta è pensata per due pianoforti (che al concerto palermitano saranno suonati da Ludovica Franco e Cosimo Petraroli) e per una piccola orchestra. Le pagine sono ricche di riferimenti e parodie ai costumi e alle musiche dell’epoca: dal leone, re degli animali, agli elefanti, ai galli e alle galline, passando anche per i fossili e la curiosità “zoologica” dei pianisti, fino alla celeberrima pagina dedicata al cigno. Lo spettacolo è anche pensato per le famiglie e i più piccoli che potranno scoprire attraverso i ritratti e le caricature musicali il fantastico mondo degli animali.

La seconda parte del concerto sarà invece dedicata all’universo sonoro delle percussioni con tre brani che sorprenderanno per i ritmi incalzanti e i timbri affascinanti di strumenti come la marimba e il vibrafono. Si ascolteranno Dark full ride di Julia Wolfe, Timeless di Michael Burritt e Subsongs di Giovanni Sollima che prevede anche due pianoforti, suonati per l’occasione da Ciro Farro e Francesca Ferraro.

