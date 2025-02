Condividi questo articolo?

Nasce a Siculiana la Sezione di BCsicilia, l’Associazione a carattere regionale che si occupa di salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali e ambientali. Nella prima assemblea della nuova Sede è stato scelto il Consiglio Direttivo. Presidente del gruppo cittadino è stata eletta all’unanimità Patrizia lacono, Vice Presidente Giuseppina Parisi, Segretaria Teresa La Gambina, Economo è stato invece nominata Assunta Gagliano Pisa, mentre Alphonse Doria sarà il Responsabile per la Formazione. All’incontro era presente il Presidente regionale di BCsicilia Alfonso Lo Cascio.

La nuova Sede locale ha in programma per il 2025 l’organizzazione di una serie di convegni per la promozione delle bellezze naturalistiche e monumentali del territorio di Siculiana, inoltre la creazione di un percorso archeologico-naturalistico, da Camico alle tombe Sicane, un itinerario intriso di leggenda. Si racconta, infatti, che Cocalo, leggendario re Sicano, avesse scelto questi luoghi come dimora, e che in questa zona Minosse, re di Creta, fosse stato ucciso dalle tre figlie. Istituzione del percorso storico “La via dei grani antichi” un’iniziativa volta a recuperare la memoria degli antichi granai di Siculiana Marina, menzionati in numerose fonti storiche. Qui si trovava anche uno dei trentatré caricatori che un tempo punteggiavano la Sicilia. Inoltre, sarà avviato uno studio sulla presenza ebraica a Siculiana, con l’obiettivo di riscoprire la storia della comunità e la sua successiva scomparsa. Infine, tra gli altri progetti, è prevista la valorizzazione di alcune interessanti architetture del paese, con particolare attenzione a Palazzo Agnello. Questa sontuosa dimora storica, appartenuta alla famiglia Agnello sin dal XVIII secolo, merita di essere studiata, restaurata e riportata al suo antico splendore.

Il nuovo gruppo della provincia di Agrigento avrà sede nei locali dell’Info Point turistico di Piazza Umberto I ed è raggiungibile tramite tel. 338.8069739, email: siculiana@bcsicilia.it, oppure alla pagina facebook BCsicilia Siculiana.

