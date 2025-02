NANÀ: dal 21 febbraio in radio “INVISIBILE” il nuovo singolo

Condividi questo articolo?

Sarà in rotazione radiofonica “Invisibile”, il nuovo singolo di Nanà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming.

“Invisibile” è un brano che nasce da una riflessione profonda sulla solitudine che si prova quando certe persone, che dovrebbero essere al nostro fianco, non si fanno mai vedere nei momenti di difficoltà. Parla di quella sensazione di non essere considerati, di essere trasparenti per chi ci circonda, anche quando stiamo affrontando dei periodi bui. La canzone esplora come spesso le persone siano presenti solo quando hanno bisogno di qualcosa o quando è loro comodo, ma quando siamo noi a cercare supporto, sembra che scompaiano. Questo contrasto mi ha spinto a scrivere un testo che fosse il più sincero e diretto possibile, un modo per esprimere quel sentimento di invisibilità che ci accompagna in certi momenti della vita.

Il Sound del brano è volutamente malinconico, riflettendo il tono emotivo del testo, ma al contempo è anche impattante, grazie a un arrangiamento che sottolinea la forza di quel sentimento di frustrazione. Ho scelto di utilizzare un linguaggio semplice e diretto per rendere il messaggio ancora più chiaro e immediato, in modo che chi ascolta possa riconoscersi nelle parole e sentirsi parte di quella storia che racconta di tutte le volte in cui ci siamo sentiti invisibili agli occhi degli altri.

Biografia

Gioia Menin in arte Nanà è un’artista veneta che ha studiato presso due scuole di canto, la 6 Arte Scuola di Canto di Vicenza, dove ha avuto l’opportunità di esibirsi più volte all’anno in diversi teatri, e alla Volavoce Art & Music Academy di Padova. Attualmente, si considera un’autodidatta.

Negli anni ha partecipato a numerosi contest come Festival Show, Castrocaro, Rising Voice, Volavoce Festival, Nokep, Bim Rumore Festival, Premio Mimì Sarà, Area Sanremo e altri ancora. Nell’estate del 2024, si è esibita alla Trentino Music Arena, partecipando al talent organizzato dal Nove Eventi Festival. Successivamente, ha vinto il primo posto al concorso “La Bella e la Voce” a Vietri.

