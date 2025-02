Motociclista morto dopo incidente sulla SS 284

Condividi questo articolo?

Un altro incidente mortale ha funestato la giornata nel catanese, dopo l’incidente di questa mattina alla zona industriale, dove un 58 enne ha perso la vita un nuovo incidente stradale si è verificato in provincia, esattamente lungo la SS 284 in località Scalilli, tra Paternò e Santa Maria di Licodia. Vittima un uomo alla guida di uno scooter che, per cause ancora in fase di accertamento, ha urtato il guardrail per finire poi rovinosamente sull’asfalto. Nulla farebbe presagire il coinvolgimento di altri veicoli. Sul posto oltre a un’ambulanza del 118 che non ha potuto far altro se non costatare l’avvenuto decesso, anche i Carabinieri e la Polizia Municipale di Paternò che si occupa delle indagini. La strada è rimasta chiusa al traffico per alcune ore tra gli svincoli di Santa Maria di Licodia e Scalilli.

Immagine di repertorio