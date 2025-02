Messina: Massimo Rizzo nominato del Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto

Condividi questo articolo?

Rizzo succede al dimissionario Davide Maimone

La Città Metropolitana di Messina vuole essere sempre più protagonista del rilancio economico di Messina e dell’intera area dello Stretto, mettendo a disposizione professionalità e sinergie necessarie al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo.

In quest’ottica, il Sindaco Metropolitano Federico Basile ha incaricato Massimo Rizzo quale componente del Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, in rappresentanza di Palazzo dei Leoni.

Rizzo, che succede al dimissionario Davide Maimone, è un professionista con competenze amministrative, legali e gestionali che avrà il compito di contribuire alla definizione delle nuove strategie di programmazione del sistema portuale dello Stretto.

Si tratta di una sfida importante, in una fase storica che vede il porto di Messina in forte crescita, soprattutto nel settore crocieristico.

L’obiettivo è quello di dare continuità a una collaborazione tra enti che, in questi anni, ha determinato una forte implementazione delle attività dello scalo marittimo di Messina che, attualmente, lo pone al sesto posto a livello nazionale e al diciassettesimo tra gli scali mediterranei.

“Le capacità, le competenze e le esperienze professionali di Massimo Rizzo – ha dichiarato il Sindaco Metropolitano Federico Basile – costituiscono una garanzia di alta rappresentanza per Palazzo dei Leoni, in vista di un ulteriore rafforzamento del ruolo strategico del porto di Messina che, in questi anni, ha fatto registrare dati di crescita impressionanti, soprattutto nel settore turistico. Desidero ringraziare l’ing. Davide Maimone che, nell’esercizio del suo incarico all’interno del Comitato di Gestione, ha contribuito al raggiungimento di obiettivi più che lusinghieri, grazie alle sue notevoli doti professionali”.

Nella foto. Da sin. il componente del Comitato di Gestione dell’ASPdS Massimo Rizzo e il sindaco metropolitano Federico Basile 1

