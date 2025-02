Messina, Ficarra, da domani chiusura temporanea della strada provinciale San Filippo Mulinazzo

Condividi questo articolo?

Ficarra, da domani chiusura temporanea della strada provinciale San Filippo Mulinazzo per consentire al Comune nebroideo l’esecuzione dei lavori di regimentazione delle acque e di potenziamento dell’attuale condotta

L’interdizione sarà in vigore fino a venerdì 21 febbraio 2025.

Il Comune di Ficarra sta realizzando i lavori di consolidamento del centro urbano, con la regimentazione delle acque e il potenziamento della condotta esistente che attraversa un tratto della strada provinciale San Filippo Mulinazzo.

Per l’esecuzione degli interventi, il Comune nebroideo ha richiesto alla Città Metropolitana di Messina di disporne la chiusura al transito, in corrispondenza del km. 0+800, a partire da domani e fino a venerdì 21 febbraio 2025.

La viabilità alternativa, per i soli veicoli di massa a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate, potrà avvenire, in entrambi i sensi di marcia, tramite la strada di collegamento Logge Mulinazzo, nel Comune di Ficarra.

“La disposizione emanata dalla Città Metropolitana di Messina – ha sottolineato il sindaco metropolitano Basile – è in linea con il principio di collaborazione che da anni portiamo avanti con tutte le amministrazioni locali del nostro territorio. In tal senso, ci siamo attivati per consentire al Comune di Ficarra di realizzare interventi, su una strada provinciale che attraversa il centro abitato, che risultano funzionali alla realizzazione di un’importante opera pubblica”.

