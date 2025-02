Medaglia ecumenica all’episcopato della Chiesa Cattolica Ortodossa di Francia

Condividi questo articolo?

La medaglia ecumenica dedicata a Sant’Óscar Romero

Si è concluso con il mese di gennaio un periodo di intense attività per l’Associazione Esperanto Nebrodi, sempre impegnata in iniziative a favore del dialogo tra le confessioni religiose ed i popoli. Il sodalizio con sede a Capo d’Orlando ha infatti assegnato, in occasione della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, la medaglia ecumenica dedicata a Sant’Óscar Romero, che lo scorso anno era stata attribuita a Sua Grazia il Reverendissimo Dr. Damien Mead, vescovo ordinario della Diocesi del Regno Unito della Chiesa Cattolica Anglicana e XXV Lord del Maniero di Eastbourne Medsey. Quest’anno il riconoscimento che porta il nome del martire cristiano e arcivescovo di San Salvador è stato invece conferito all’episcopato della Chiesa Cattolica Ortodossa di Francia (ECOF), rappresentata dai vescovi Benedetto (Benoît) e Filippo (Philippe). La motivazione del premio si collega alla vocazione ecumenica da sempre manifestata dall’ECOF, incentrata sulla testimonianza ortodossa in Occidente e sul recupero delle antiche liturgie della Chiesa indivisa come veicolo di unità nella pluralità, secondo l’insegnamento del fondatore, il vescovo Giovanni Nettario di San Dionigi (al secolo, Eugraph Kovalevsky). Domenica 2 febbraio gli esperantisti nebroidei si riuniranno per decidere a chi sarà assegnata la medaglia nel 2026, con la prospettiva di organizzare annualmente un evento ecumenico a Capo d’Orlando. Durante la preghiera per una pace giusta in Ucraina, tenutasi la settimana scorsa nel centro tirrenico presso la Chiesa di Santa Lucia, il vescovo Benedetto aveva fatto pervenire un suo messaggio di saluto e ringraziamento, anche a nome del vescovo Filippo.

(nella foto, il vescovo Benedetto [Benoît] della Chiesa Cattolica Ortodossa di Francia)