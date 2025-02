Marsala. “Una Compagnia di Pazzi” di e con Antonio Grosso in scena nella “XVII Rassegna Lo Stagnone”

Condividi questo articolo?

Domenica 9 febbraio alle ore 18 il teatro Impero accoglierà la commedia scritta e diretta da Antonio Grosso. Le vicende si volgono nel 1945 in un manicomio campano dove tre persone sono ricoverate: Umberto, taciturno e sempre arrabbiato, ex cantante rinchiuso dal regime, considerato vicino ad ambienti comunisti; Federico, rinchiuso perché omicida di un gerarca fascista; Benni, abbandonato dalla nascita che passa da un manicomio all’altro. Con loro due infermieri, mentre tutto intorno infuria la seconda guerra mondiale, in quell’oasi di pazzi, una settimana al mese arriva il direttore che nasconde una cassaforte tanto interessante che gli stessi pazzi decidono di appropriarsi del tesoro per fuggire e rifugiarsi in un paese da uomini liberi e ricchi

Una storia ricca di sentimento, condita da momenti esilaranti, dove ridere senza dimenticare il cuore. Sono questi gli ingredienti di: “Una Compagnia di Pazzi”, commedia scritta e diretta da Antonio Grosso che andrà in scena domenica 9 febbraio alle ore 18 nel teatro Impero all’interno della “XVII Rassegna Lo Stagnone scene di uno spettacolo”, ideata e realizzata dalla Compagnia teatrale “Sipario” diretta da Vito Scarpitta.

Questa la trama: “È una fredda alba del 1945 nel nosocomio campano che ospita tre persone ricoverate: Umberto, taciturno e sempre arrabbiato, faceva il cantante ma è stato rinchiuso dal regime, considerato troppo legato agli ambienti comunisti; Federico, un uomo di sessant’anni molto taciturno e rinchiuso lì perché omicida di un gerarca fascista; Benni, un ragazzo abbandonato dalla nascita che vive passando da un manicomio all’altro. – spiegano gli organizzatori –. Condividono il manicomio due infermieri, rimasti lì, fuori dal mondo, mentre tutto intorno infuria la seconda guerra mondiale. In quell’oasi di pazzi, la vita scorre tranquilla, tra chi immagina di stare in un luogo diverso e chi, invece, con buon senso, cerca di far convivere le varie pazzie esternate dai pazienti. Una settimana al mese arriva in manicomio anche il direttore che nasconde un segreto: una cassaforte così interessante che gli stessi pazzi decidono di approfittarne appropriandosi del ricco tesoro nascosto dall’uomo, decisi a fuggire da quel luogo di prigionia per rifugiarsi in un paese che li accolga da uomini liberi e ricchi. Ed è il “paese dei pazzi”, che somiglia tanto al nostro, con le sue contraddizioni, con la voglia di vivere e desiderare una vita libera, senza alcuna restrizione, come quella che ci è data dalla società, quest’ultima sempre pronta a giudicare, meno ad accogliere”. Valore aggiunto dello spettacolo è certamente la musica e il gioco luci di Luigi Ascione. In scena, oltre ad Antonio Grosso: Antonello Pascale, Rocco Piciulo, Gioele Rotini, Gaspare Di Stefano e Natale Russo.

Tra gli spettacoli in cartellone “Le Stelle del Varietà – Il grande Show all’italiana” con band dal vivo, precedentemente fissato per sabato 22 febbraio alle ore 21,30, è stato spostato a sabato 3 di maggio, alla stessa ora e i ticket già acquistati sono validi per la nuova data.

La rassegna organizzata dalla Compagnia teatrale Sipario, con il patrocinio e la compartecipazione del Comune di Marsala, continua domenica 9 marzo alle ore 18 con l’atteso spettacolo: “Non fui gentile, fui Gentileschi” La vita di Artemisia Gentileschi narrata da sé medesima con Debora Caprioglio che vestirà i panni dell’artista in un intenso assolo di Roberto D’Alessandro (che cura anche la regia) e Federico Valdi che porterà la platea nello studio di pittura di Artemisia, dove lei è intenta a dipingere. Ci racconta di sé a partire dall’infanzia. La perdita della madre, la vita di una bambina in una Roma del seicento. Artemisia capisce da subito quanto è difficile vivere in un mondo di uomini. Grazie al padre conosce i più grandi pittori, addirittura Caravaggio. Ed il padre la affida ad un suo amico perché impari e migliori nell’arte della pittura, Agostino Tassi. Ma il Tassi un giorno abusa di lei. Questo trauma e il processo che ne è derivato, segnano profondamente la vita artistica di Artemisia. Tutto quello che ne consegue e tutto quello che lei ha compiuto per affrancarsi e affermarsi in un mondo dominato ferocemente da uomini, la rendono una figura di riferimento per la lotta dei diritti delle donne.

Domenica 23 marzo alle ore 18 calcherà le scene “La Banda degli Onesti” con la regia Alessandro Idonea

Saranno gli attori: Alessandro Idonea, Vincenzo Volo, Giovanna Criscuolo, Rosario Minardi, Giuseppe Brancato e Luigi Nicotra a dare vita sulle scene alla pièce che vuole essere l’omaggio a Totò e Peppino, i due mostri sacri della commedia all’italiana. Si tratta de “La banda degli onesti”, versione teatrale del famoso film, girato da Camillo Mastrocinque nel 1956, con la sceneggiatura scritta a quattro mani dal mitico tandem Age & Scarpelli. “Il nostro allestimento – spiega il regista Alessandro Idonea – è una versione teatrale della “Banda degli onesti” arricchita da invenzioni nuove, sviluppate sulla linea dei personaggi originali. Dunque, nonostante si mantenga la sceneggiatura di Age &Scarpelli, maestri di satira e umorismo popolaresco, si è cercato di dare un’autonomia espressiva, che consenta l’uso di forme e immagini più dinamiche e moderne”. Lo spettacolo conta sui costumi di Noa Prealoni, sulle scene di Claudio La Fata e sulle Musiche di Aldo Giordano. Si tratta di una produzione Gags.

Domenica 13 aprile ore 18 la Compagnia teatrale Sipario presenta “PENSACI GIACOMINO” di Luigi Pirandello. In scena: Vito Scarpitta e Enza Giacalone, con Gilda Giacalone, Federico Scarpitta, Salvo Lo Grasso Giuseppe Todaro, Enza Maria Billardello e la piccola Greta Scarpitta. Un classico del teatro rigorosamente in lingua e reso ancor più intenso dai sottofondi musicali suonati dal vivo al pianoforte dal maestro Michele Pellegrino. Una commedia dal finale intenso e commovente con la regia di Vito Scarpitta e scene di Andrea Perrera.

Domenica 27 aprile alle 18 “Facci un’altra Faccia” di Tiziana Foschi con la regia di Antonio Pisu. È l’antico gioco della parodia: trasformare persone in personaggi e situazioni quotidiane in ciò che vale la pena di raccontare. “Del resto le storie di uomini e di donne sono sempre state il bersaglio della mia curiosità – spiega Tiziana – e il trasformismo l’abito ideale alla mia timidezza. Le mie facce sono proiezioni di realismo, sono facce contemporanee, che raccontano l’attualità, ma anche facce di sogno cinico e garbato. Sono i tanti connotati che ho. “La faccia e l’unica zona del corpo che mostriamo nuda”.

Il service audio e luci è a cura di Primafila di Gianmarco Scarpitta.