Maltempo Toscana, flagellata la Maremma: persone soccorse nel Grossetano

Condividi questo articolo?

Dopo il nubifragio l’Isola d’Elba conta i danni. Esonda fiume nel Viterbese, famiglie isolate. Cosa dicono le previsioni meteo

San Valentino con il maltempo. Piogge e temporali si sono abbattuti in particolare in Toscana. L’ondata di maltempo che ha interessato l’Isola d’Elba, nel corso della serata di ieri, oggi venerdì 14 febbraio si è spostata sulle coste maremmane principalmente nella zona sud dove è stato effettuato il salvataggio di una giovane donna bloccata nella propria vettura a causa della strada allagata in località La Parrina, nel comune di Orbetello (Grosseto), oltre ad interventi relativi ad allagamenti di locali e scantinati e alberi pericolanti.

Una frana ha interrotto la viabilità sulla strada panoramica in località Cala Grande nel comune di Monte Argentario. Squadre di vigili del fuoco stanno operando in queste ore al recupero e all’assistenza delle persone isolate a causa degli allagamenti della notte scorsa nella zona di Albinia, nel comune di Orbetello, in provincia di Grosseto, tramite l’utilizzo del mezzo anfibio del comando di Grosseto e l’elicottero del nucleo di Cecina, in quanto diverse strade risultano al momento non percorribili con mezzi di trasporto ordinari.

Danni all’Isola d’Elba

Dall’alba di questa mattina l’Isola d’Elba ha cominciato a contare i danni del nubifragio di ieri, quando in un’ora sono caduti 65 millimetri di pioggia. Per tutta la notte hanno operato squadre di vigili del fuoco, sommozzatori, volontari della protezione civile e forze dell’ordine per far fronte agli allagamenti e alle frane, che in particolare si sono registrate nel comune di Portoferraio.

Decine di persone sono state tratte in salvo dalle squadre dei soccorritori dei vigili del fuoco nella serata di ieri. Tre persone sono state salvate dopo che erano rimaste bloccate in casa dall’acqua. Sono state anche soccorse altre 28 persone bloccate nelle auto rimaste ferme lungo la strada principale di Portoferraio. Sono stati evacuati da una scuola di danza 9 bambine e 3 istruttori e una decina di persone da una pizzeria. Non si registrano tuttavia feriti.

Il Comune di Portoferraio ha istituito subito il Centro comunale di coordinamento con 20 volontari e 10 mezzi, coordinato dal sindaco Tiziano Nocentini. Le criticità maggiori si sono registrate nel centro storico. In via Einaudi c’è stata una frana, così come lungo la strada del Volterraio. Molte le auto rimaste sott’acqua durante il nubifragio. Oggi chiuse tutte le scuole.

Rinforzi per i necessari interventi sull’isola sono arrivati anche dai comandi dei vigili del fuoco di Firenze, Grosseto e Livorno a bordo di un traghetto salpato ieri sera alle 22.30 da Piombino.

Nel Viterbese famiglie isolate

Nel Viterbese intervento dei vigili del fuoco per lo straripamento del fiume Mignone in località Monte Riccio, nel comune di Tarquinia. Due squadre sono intervenute per prestare soccorso ad alcune famiglie rimaste isolate nelle abitazioni.

Milano

A Milano pioggia intensa mescolata a neve. Dalla tarda mattinata, si susseguono temporali accompagnati da piccoli chicchi di grandine, alternati a rovesci di pioggia e neve.

Roma

Dalle prime luci dell’alba, la Polizia Locale di Roma Capitale è stata impegnata in più di cinquanta interventi a causa del maltempo che ha colpito la città, con pattuglie dei vari gruppi territoriali impegnati nei rilevi di incidenti e nella messa in sicurezza di aree colpite da danni e allagamenti in diversi quadranti della Capitale. In via Ardeatina, all’altezza di via Meropia, un albero di grosse dimensioni è caduto occupando la semi carreggiata in direzione centro.

Le previsioni

Quali sono le previsioni per le prossime ore e il weekend? “Sulle regioni del nord le condizioni sono previste in miglioramento già da questa notte. Sabato sicuramente sarà una bellissima giornata di sole, anche se farà piuttosto freddo: sono infatti in atto delle correnti in discesa dal nord Europa che provocheranno un calo delle temperature. In particolare al nord-est sarà particolarmente bello perché è nevicato sopra i 2-300 metri di quota, quindi ci saranno dei paesaggi magnifici e soleggiati. Sul resto dell’Italia invece, in particolare al centro-sud e sulla Sicilia, dovremo ancora fare conti con il maltempo, quantomeno domani”, dice all’Adnkronos il meteorologo de iLMeteo.it Mattia Gussoni.

“Saranno inoltre possibili – prosegue il meteorologo – dei temporali anche piuttosto forti, specie sul versante tirrenico, con nevicate sulle zone collinari, a bassa quota. Per la giornata di domenica invece, le condizioni miglioreranno un po’ su tutto il Paese, quindi il sole riuscirà a splendere in maniera più decisa anche al centro-sud”.

Vigili investiti a Parma, l’autista che ha bloccato col bus l’aggressore: “Era senza scrupoli”

Pubblicità