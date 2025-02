Libero: “Israeliani liberati sembrano usciti da lager, quello che la sinistra non vuole vedere”

Condividi questo articolo?

Il commento dei giornalisti Mirko Molteni e Tommaso Montesano: “Questo è l’orrore di Hamas, uno show sulla carne e l’anima degli ebrei”

”Ci sono giorni destinati a lasciare il segno, così è stato ieri quando sono arrivate le immagini di tre uomini, ebrei prigionieri di Hamas. I loro volti ridotti a maschere, smunti, gli occhi liquidi, annegati nello smarrimento di un dolore che diventa abitudine, la tensione che nel linguaggio del corpo è un allungarsi per sfuggire agli artigli delle belve, esseri umani braccati da esseri disumani anche nell’istante infinito dello scambio , camminano verso il palco seguiti da sguardi che li trafiggono, sotto la minaccia della morte che li punta in faccia la luce macabra dell’odio. Questo è l’orrore di Hamas, uno show sulla carne e l’anima degli ebrei che la sinistra non vuole vedere”. Così su ‘Libero’ i giornalisti Mirko Molteni e Tommaso Montesano.

Pubblicità

”Sono quelli che parlano di ‘genocidio’ dei palestinesi da parte di Israele e mentre offendono tutti i giorni la storia, la ragione e Dio, quei volti sono un memento, uno spaventoso ricordo, un raccapricciante ritorno degli spettri dei campi di concentramento – si legge – Un flash, il volto che si gira, lo scatto che arriva in rete, eccolo qui, l’effetto lager di Hamas. Sulle facce di Ohad Ben Ami, Eli Sharabi, Or Levy, compare l’ombra del campo di concentramento degli islamisti, il trattamento riservato agli ebrei è quello del dolore, della fame, della tortura, dell’umiliazione del corpo e dell’annientamento dello spirito”.