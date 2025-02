L’Associazione Zeromolestie, SINALP incontra la Città di Palermo per il Progetto “Scontrino Antiviolenza”

Condividi questo articolo?

Oggi l’Associazione antiviolenza Zeromolestie Sinalp promossa dalla Confederazione Sindacale Autonoma Sinalp è stata invitata dagli Assessori Dr.ssa Rosalia Pennino e Dr. Giuliano Forzinetti del Comune di Palermo ad illustrare il Progetto “SCONTRINO ANTIVIOLENZA”.

All’incontro hanno partecipato anche le associazioni datoriali UNICOOP, CNA, CIDEC, CONFESERCENTI E CONFCOMMERCIO per discutere l’implementazione del progetto “Scontrino Antiviolenza”.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire uno strumento discreto ed efficace per supportare le vittime di violenza e molestie, garantendo loro un accesso facilitato alle informazioni sui servizi di assistenza.

Durante l’incontro, il Dr. Andrea Monteleone Segr. Regionale Sinalp e la Sig.ra Natascia Pisana Coordinatrice del Progetto hanno illustrato l’iniziativa del Progetto “Scontrino Antiviolenza” ai rappresentanti del Comune e delle Associazioni datoriali coinvolte.

Sono stati illustrati le modalità operative del progetto, che prevede l’inserimento della frase “Scontrino antiviolenza 1522 Progetto Comune di ………………. e Rete Zeromolestie Sinalp” sugli scontrini fiscali emessi da esercizi commerciali che, invitati dal Comune, vogliono aderire.

Il Progetto prevede la partecipazione degli esercizi commerciali che possono aderire all’iniziativa scegliendo di stampare sugli scontrini la frase come sopra evidenziata, che invita chi è vittima di violenza a poter cercare aiuto, accompagnata dai numeri di telefono e contatti di supporto.

Il messaggio sullo scontrino rappresenta un aiuto discreto e può essere un primo passo per sensibilizzare le persone sul tema, indirizzando chi è in difficoltà verso le risorse appropriate senza che il gesto sia visibile ad altri.

L’idea del Progetto “SCONTRINO ANTIVIOLENZA ZEROMOLESTIE SINALP” punta a trasformare uno strumento di uso comune come lo scontrino, in un mezzo di informazione e supporto, offrendo uno strumento per combattere la violenza e le molestie in un contesto in cui chiunque, anche senza un accesso diretto a internet o altre risorse, possa ricevere aiuto in modo discreto e rapido.

Ad oggi già 37 Comuni della Regione Siciliana hanno aderito al progetto Scontrino antiviolenza Zeromolestie Sinalp e dopo questo incontro, siamo certi che la Città di Palermo sarà nostra capofila in questa iniziativa sociale.

La Città di Palermo, con i suoi due Assessori promotori dell’incontro, ha espresso interesse ed il proprio sostegno all’iniziativa, ribadendo l’importanza di dare vita a sinergie con le associazioni datoriali per contrastare la violenza di genere.

Anche le associazioni datoriali presenti, a loro volta, hanno manifestato il loro impegno a diffondere il progetto tra gli esercenti loro iscritti, promuovendo una cultura di sensibilizzazione, di supporto alle vittime, e sulla parità di genere.

“Lo “Scontrino Antiviolenza” rappresenta un passo significativo verso una società più attenta e solidale.

L’incontro si è concluso con la definizione dei prossimi passi operativi per l’attivazione del progetto, che verrà progressivamente esteso a un numero crescente di attività commerciali sul territorio palermitano.

foto incontro zeromolestie sinalp con Comune di Palermo Assessori Pennino e Forzinetti, con CIDEC CNA CONFESERCENTI UNICOOP CONFCOMMERCIO

Pubblicità