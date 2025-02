La Sicilia del Vino punta su “Wine Paris”

Condividi questo articolo?

“Al-Cantàra, tra le 32 aziende partecipanti è pronta a sbarcare in terra di Francia, per l’evento diventato polo fondamentale per il mondo del vino”

Le regioni italiane – Sicilia compresa – sono pronte a far parlare di sè a Wine Paris 2025 la fiera internazionale che dal 10 al 12 febbraio 2025 presso il Paris Expo Porte de Versailles ospiterà il mondo del vino. Raddoppiata l’area espositiva italiana con 30 padiglioni regionali nel Padiglione 6 e ben 32 le aziende siciliane partecipanti, presso gli spazi messi a disposizione dall’IRVO – Istituto Regionale della Vite e dell’Olio per la collettiva regionale. Anche Al-Cantàra è pronta a sbarcare in terra di Francia, e sarà presente a Wine Paris Vinexpo 2025, dal 10 al 12 febbraio, postazione Hall 6 – C 064. Una vetrina prestigiosa quella parigina, per l’azienda siciliana che produce sull’Etna. Wine Paris, giunto alla sesta stagione ha ricevuto approvazione dai produttori di tutto il mondo, dando alla fiera del 2025 una portata internazionale senza pari. Circa 4.600 espositori da 50 paesi e 50.000 visitatori da 140 nazioni. Ormai diventata polo fondamentale per il business e per gli influenti stakeholder dell’industria del vino e degli alcolici in tutto il mondo, Parigi è pronta ad accogliere il mondo del vino.

Gianluca Calì direttore commerciale di Al-Cantàra, che abbiamo sentito in vista di questo importante appuntamento, ci ha dichiarato “Per noi è il debutto in questo Salone che riscuote grande appeal ed una portata internazionale in costante crescita. Wine Paris e Vinexpo Paris mirano al titolo di hub fondamentale per gli affari, ma anche come piattaforma influente, nello spazio economico e politico a livello globale. Non potevamo mancare in un tale “parterre de roi”. Nonostante un rallentamento del consumo globale di vini e alcolici, la tendenza tra i consumatori è quella di scoprire nuovi orizzonti e realtà anche di nicchia. “E’ vero – conclude Gianluca Calì – “e l’occasione appare unica non solo per incontrare nuovi stakeholders ed i nostri importatori storici, ma appunto per percepire umori, andamento ed evoluzione della politica e dei mercati. Noi saremo lieti di accogliere nel nostro stand degustazioni mirate sui nostri prodotti dell’Etna Doc, raccontando quello che è davvero un territorio unico e ricco per storia e natura”.

Negli anni Al-Cantàra, si è affacciata al mercato globale trovando una collocazione ben definita. Diversificare, puntare su autoctoni, vini di nicchia ed internazionali ha contribuito a raggiungere i mercati esteri. Adesso approda in quella culla vitivinicola di secolare importanza, qual è la Francia, con i più illustri rappresentanti del territorio da cui proviene, portando con sé la tradizione, da sempre presente nella conduzione di taglio familiare conferita dal suo patron Pucci Giuffrida, che si avvale dell’enologo Salvo Rizzuto.

Al-Cantàra il cui claim è Vino, Arte e Poesia, sorge in un areale del vulcano Etna Nord che per clima e condizioni pedoclimatiche è ideale per produrre vini di altissima qualità, dai classici senza tempo, alle interpretazioni moderne di vitigni tradizionali.

In prima linea anche nel ricercare l’ecosostenibilità, Al-Cantàra dal 2024 ha inaugurato anche un nuovo sistema di fitodepurazione per uno smaltimento ecosostenibile realizzato nell’ambito del progetto di ricerca e di trasferimento tecnologico VitEtna dell’Università di Catania.

Al-Cantàra offrirà una panoramica rappresentativa della sua produzione con ben 16 tipologie di prodotto da degustare al “Wine Paris 2025”:

“Lu Veru Piaciri” – annata 2022 – Etna Doc Rosso Nerello Mascalese

“Occhi di Ciumi” – annata 2023 – Etna bianco Doc Carricante e Grecanico l

“A Nutturna” – annata 2022 – Igp Terre Siciliane Bianco da Nerello Mascalese

“Amuri di Fimmina e Amuri di Matri” – annata 2023 – Etna Doc Rosato Nerello M.

“Luci Luci” – annata 2021 – Etna Doc Bianco Carricante

“O’Scuru O’Scuru” – annata 2020 – Etna Doc Rosso Nerello Mascalese

“O’Scuru O’Scuru” – annata 2021 – Etna Doc Rosso Nerello Mascalese

“Re Befè” – annata 2018 – Spumante met. classico millesimato Etna Doc Bianco Nerello M.

“Re Befè” – annata 2019 – Spumante met. classico millesimato Etna Doc Bianco Nerello M.

“Ciuri di Strata” – annata 2023 – Doc Sicilia bianco Catarratto

“Muddichi di Suli” – annata 2020 – Igp Terre Siciliane Nerello Mascalese

“La Fata Galanti” – annata 2019 – Igp Terre Siciliane Nerello Cappuccio

“U Toccu” – annata 2020 – Igp Terre Siciliane Pinot Nero

“Cappiddazzu Paga Tuttu” – annata 2019 – Igp Terre Siciliane Cabernet Sauvignon

“O’Scuru O’Scuru” – Prefillossera – annata 2017 – Etna Doc Rosso Nerello Mascalese

“Lu Disìu” – annata 2021 – Igp Terre Siciliane Passito Rosso Nerello Mascalese

“Un Bellissimo Novembre” – annata 2021 – Etna Rosso Doc Nerello Mascalese

Info www.al-cantara.it

Le aziende siciliane presenti a Wine Paris 2025:

Cusumano srl Società agricola, Caruso & Minini srl, Consorzio Libera Terra Mediterraneo, Azienda Vinicola Candido Vincenza, Lombardo Vini Soc. Agr. SS, Baglio di Pianetto srl, Alessandro di Camporeale sca, Francesco Intorcia & Figli snc, Agr. Horus 2 srl, Firriato srl, Vivera soc sempl agr di L. Vivera, Tenute Nicosia srl, Feudo Montoni di Fabio Sireci, Cantine Di Nessuno, Rallo spa soc. agr, Vito Giovinco, Tenute dei Ciclopi sarl, Disisa srl soc. agr, Brugnano srl, Baglio del Cristo di Campobello, Conte Tasca D’Almerita, Al-Cantàra Soc. Agr. Srl, Tenuta di Fessina soc. agr. Arl, Di Bella soc.agr.srl, Agr. G. Milazzo srl, Cantine Colomba Bianca, Vini Vaccaro agr. Srl, Villagrande Di Marco Nicolosi Asmundo, Az Agr. Calcagno ssa, Agr. Spadafora, Cantina Sociale Chitarra, Cantine Paolini.

Nella foto, Gianluca Calì direttore comm Al Cantàra