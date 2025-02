L’A.R.S. (Scuola di Formazione Professionale) protagonista a Roma all’INTERNATIONAL NAIL CUP

Condividi questo articolo?

L’ A.R.S. (scuola di formazione professionale) partecipa con una nutrita rappresentanza di alunne all’INTERNATIONAL NAIL CUP 2025 di Roma. In una delle più grandi competizioni mondiali nel campo dell’estetica si mettono in evidenza le allieve della Sede ARS di Misterbianco Aurora Cavallaro, Giulia Nicotra e Sharon Rizzo. Proprio quest’ultima si è piazzata al 3° posto assoluto nella categoria “One Tone”; si tratta di una straordinaria affermazione per la giovane misterbianchese che si è dovuta cimentare con professioniste molto esperte di lei.

“E’ una grande soddisfazione per la ragazza e per l’intero gruppo di Misterbianco – spiega Ernesto Calogero, coordinatore della sede – Sharon è un’alunna modello con la passione del make up che ha saputo esprimere il meglio di sè stessa. Ringrazio le docenti Katia Scavuzzo, Pina Paternò e Mariella Benfatto che hanno preparato, seguito ed accompagnato le alunne passo dopo passo. Una menzione speciale va rivolta alla nostra tutor di sede Alessandra Aliffi che, insieme al Direttore della Logistica Leandro Farinella, ha preparato questa importante trasferta nei minimi dettagli”.

“Abbiamo voluto far partecipare tante nostre allieve a questa straordinaria esperienza – commenta il DG di ARS Dott. Salvo Lo Bianco – per istillare in loro una crescita professionale e dargli così l’opportunità di confrontarsi con le migliori del panorama internazionale”.

“Siamo particolarmente attenti alle esigenze dei nostri allievi e sensibili alle iniziative proposte dai nostri collaboratori delle nostre sedi regionali – conclude il Presidente ARS Dott. Giuseppe Maria Sassano – abbiamo a cuore la crescita dei nostri ragazzi sia sotto il Profilo didattico- professionale, sia sotto l’aspetto umano e personale. L’aver accompagnato la delegazione di alunne e docenti, averle viste all’opera in una competizione così importante ed aver ottenuto un grande successo – fino a pochi giorni fa per nulla sperato – ci fa capire che siamo sulla strada giusta per donare alla comunità un patrimonio umano di alto livello professionale e pronto ad affrontare le sfide lavorative che la vita presenta: questo è il nostro obiettivo”.