La pianista e compositrice siciliana GIUSEPPINA TORRE in concerto l’8 marzo a Catania.

GIUSEPPINA TORRE l’1 e il 3 marzo si esibirà per la prima volta in AUSTRALIA, dove proporrà le composizioni tratte dai suoi ultimi album “Life Book” (Decca / Universal Music Italia) e “The Choice” (Sony Music Italia), prima di tornare in concerto nella sua amata Sicilia (l’8 marzo a Catania).

«Si aggiunge una nuova, entusiasmante tappa internazionale al mio tour – afferma la pianista e compositrice siciliana – Sono davvero felice e orgogliosa di poter scoprire una nuova nazione, di immergermi nella sua cultura e di condividere la mia musica. È un’opportunità straordinaria che mi permette di entrare in contatto con nuove emozioni e nuove realtà, e non vedo l’ora di vivere questa esperienza unica».

L’1 marzo, alle ore 19.00, si esibirà a MELBOURNE presso il Madelaine Centre for Music & Performing Arts del Genezzano College. Nel corso della serata sarà accompagnata da alcune letture dedicate all’emancipazione della donna recitate dall’attrice Carlotta Migliolo. Il concerto è organizzato dal Comites Victoria e Tasmania, dall’associazione culturale The Sicilian Australian Association (TSAA), con il supporto del Consolato Generale d’Italia a Melbourne, dell’Istituto Italiano di Cultura a Melbourne e di sponsor privati.

Il 3 marzo, alle ore 19.30, sarà in concerto a SIDNEY presso il Club Marconi. Il concerto è organizzato dalla Federazione Siciliani d’Australia, Club Marconi, con la collaborazione del Consolato Generale d’Italia a Sidney, l’Istituto di Cultura, la CNA e di sponsor privati.

L’8 marzo, alle ore 21.00, si esibirà a CATANIA presso il Teatro Ambasciatori (via Eleonora D’Angiò, 17), in occasione di “Siamo Donne”, evento dedicato al 50° anniversario della Giornata Internazionale della Donna.

GIUSEPPINA TORRE è impegnata da sempre nella lotta contro la violenza sulle donne e ancora una volta si espone in prima persona attraverso la sua musica puntando sull’importanza della consapevolezza di sé.

Pubblicato da Bollettino Edizioni Musicali e distribuito da Sony Music Italia in fisico e in digitale (https://bio.to/giuseppinatorre), “THE CHOICE” è il suo terzo album, che ha prodotto con la supervisione artistica di ROBERTO CACCIAPAGLIA, registrato e missato da Gianpiero Dionigi presso il Glance Studio di Milano e masterizzato da Pino “Pinaxa” Pischetola presso Pinaxa Studio.