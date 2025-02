India, calca alla stazione di Nuova Delhi: almeno 18 morti

Condividi questo articolo?

Tragedia alla stazione di Nuova Delhi. Almeno 18 persone sono morte tra una folla di persone, “senza precedenti” come scrive Hindustan Times, che la notte scorsa tentava di salire sui treni per raggiungere Prayagraj, nell’Uttar Pradesh, per i riti di Maha Kumbh Mela, che si tiene ogni 12 anni, a cui partecipano milioni di persone raggiungendo le sponde dei fiumi Gange e Yamuna. Le vittime, riporta il giornale, avevano tra i sette e i 79 anni e fra i 18 morti ci sono almeno cinque bambini.

Su X il premier indiano Narendra Modi si è detto “addolorato” per quanto accaduto e ha rivolto un pensiero “a tutte le persone che hanno perso i propri cari”. A fine gennaio si erano contati almeno 30 morti durante i riti di Maha Kumbh Mela. (Adnkronos)

Pubblicità