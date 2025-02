Incidente mortale alla zona industriale di Catania

Condividi questo articolo?

Vittima del tragico incidente un 58 enne che viaggiava a bordo di una Smart che a seguito dello scontro frontale con un’altra auto è finita all’interno di una scarpata. L’incidente si è verificato questa mattina intorno alle sei in via Angelo Aiello, lungo la XXIII Strada in prossimità dell’aeroporto di Catania.

Feriti, fortunatamente non in gravi condizioni, gli occupanti dell’altra auto trasportati dalle ambulanze del 118 al pronto soccorso dell’ospedale San Marco. Sulla dinamica indaga la Polizia Locale.